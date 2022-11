Último “cara a cara” de Montevideo con reclamos frontales por la transformación educativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer fue el 28º encuentro “cara a cara” con la comunidad -y el último en Montevideo- que es organizado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para discutir sobre la Transformación Educativa. El evento se llevó cabo en el Club Valle Miñor, ubicado en Pocitos.

Como viene ocurriendo en estos encuentros, el presidente de la ANEP, Robert Silva, y los dos consejeros del Consejo Directivo Central (Codicen), Juan Gabito y Dora Araceli, expusieron el estado de situación de la educación y las medidas que se toman en esta reforma para mejorar el sistema.



Sin embargo, la charla tuvo un componente distinto en comparación a otras instancias porque esta vez Silva fue parafraseando todas esas “mentiras” que surgieron cuando se anunciaron los cambios dispuestos en la reforma educativa.

“Nosotros no proponemos eliminar la repetición, que quede claro, sino que introducimos un sistema de apoyo”, dijo el presidente de la ANEP. Este es uno de los últimos cuestionamientos que se le hizo cuando se anunció el reglamento de evaluación del estudiante y cuando se decidió que los alumnos de Secundaria no repitieran en diciembre sino que tuvieran otra instancia de evaluación.



“Estamos haciendo lo que internacionalmente se recomienda porque por supuesto que los alumnos perdieron aprendizajes luego de la pandemia. Por eso, la estrategia es que no se desvinculen”, dijo.



Una de las intervenciones de la audiencia en este “cara a cara” fue la de una directora e inspectora ahora jubilada, que planteó que la actual administración está usando a la educación como “un juego político”. “Quiero decirles que yo trabajé toda mi vida enseñando por competencias”, señaló la mujer.

Ante el cuestionamiento, Silva respondió que no se cree que esta transformación tenga una lógica refundacional, sino que toma mucha evidencia de las cosas que sí funcionaban del sistema. “Muchos docentes como usted le daban mucha importancia a las competencias, pero lo que queremos es que el 100% de los docentes lo haga y para eso hace falta una política pública”, dijo el presidente de la ANEP.



Otra de las participantes recriminó que “más que una transformación es un recorte” al presupuesto de la educación, algo que Silva desmintió. Entre las primeras intervenciones, una profesora de Construcción de UTU también dijo que le sacaron horas de trabajo ya que quitaron su materia de las grillas de oferta de 1º y 2º de UTU.