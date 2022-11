Demasi, tras ser excluido de bibliografía de Historia: "El libro de Sanguinetti parece ser el texto del curso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) hizo público días atrás el programa preliminar para abordar la asignatura Historia en 9° grado, en el marco de la reforma educativa. "La Agonía de una Democracia", libro del expresidente colorado Julio María Sanguinetti, ingresa a la lista en sustitución de una obra del historiador Carlos Demasi. "En principio el cambio de libros en la bibliografía es bastante irrelevante, no incide mayormente porque el profesor decide si lo utiliza o no lo utiliza", dijo Demasi.

Sin embargo, el historiador ve con preocupación que para el ingreso de una nueva obra se decida suprimir otra. "Sí es relevante que saquen bibliografía. Que hagan una sustitución de ‘este entra y aquel sale’. Decir ‘la bibliografía era muy extensa y la redujimos’", detalló el historiador.



"¿Cuál fue el criterio de selección para que se incorpore al Dr. Sanguinetti, contra el cual no tengo nada, en principio, y saquen el libro que yo escribí? Son 30 libros en la bibliografía, me da un poquito de desazón pensar que el mío quedó del 31 para abajo", se preguntó en diálogo con Proyecto Ciudades (YouTube).

Para Demasi, esta sustitución trae consigo "un mensaje involuntario sobre el contenido de la reforma", "que se complementa con el ajuste de los títulos de los temas". "Si un docente ve los temas ‘Guerra civil’ o ‘terrorismo de Estado’ va a enseñar la Dictadura, pero coincide con la manera en la que Sanguinetti lo analiza en su libro; entonces al final, más que un libro incorporado en la bibliografía, el libro de Sanguinetti parece ser el texto del curso", disparó.



Aunque el profesor de historia cree que "no cambia lo sustancial" porque "los profesores dictarán el curso con la bibliografía con la que siempre se sintieron más seguros", esta clase de cambios "tiene un efecto muy negativo sobre la enseñanza. No la mejora, la empeora. Desprofesionaliza a los docentes".

Demasi enfatizó que los profesores siempre están evaluando su trabajo, y puso por ejemplo cuando comenzaron las excavaciones en batallones militares en búsqueda de desaparecidos en dictadura. "En el año 2005 una cosa muy interesante fue que comenzaron a hacer las excavaciones y los estudiantes nos interpelaban. Hubo que acomodar rápidamente", explicó; "Pero ese reajuste se debe a una voluntad interior" de los docentes, agregó.



Consultado por si la obra de Sanguinetti está cargada de "negacionismo" sobre ese período de la historia reciente del Uruguay, Demasi recordó que "el que incorporó la historia reciente y dijo que esos temas se tenían que enseñar fue Pivel Devoto", pero "esos temas el Dr. Sanguinetti los rechaza".

"Sanguinetti negaba la existencia del terrorismo de Estado, negaba la existencia de desaparición de personas, negaba la existencia de los niños secuestrados, negaba las torturas y los consideraba ‘excesos’", recordó el historiador y dijo que en 2006 se formó un equipo de historia de los últimos 50 años.



"Cuando hubo ese llamado no hubo ningún historiador de derecha que se hubiera encargado de esto. El libro de (Lincoln) Maiztegui es muy bueno, pero todavía no estaba escrito (N. de la R. "Una historia política del Uruguay" tomos 3 a 5). Y en 2008 salió Sanguinetti a dar su versión de los hechos, que era ‘La agonía de la Democracia’, que es el título de ‘La cronología comparada de historia del Uruguay, Tomo I’. No quiero decir que el Dr. Sanguinetti nos esté copiando pero me parece muy bien que se inspire en buenos libros", se explayó.