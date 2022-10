Arim estrecha lazos con la ANEP y buscará la construcción de “un verdadero sistema de educación pública”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Rodrigo Arim se refiere a la Universidad de la República (Udelar), organismo que volverá a encabezar en los próximos cuatro años, elige caracterizarla como “una enorme palanca para la movilidad social”.

Su padre, de origen brasileño, en el año 50 cursó el liceo en el Chuy, sin documento ni residencia formal. En paralelo, su madre -descendiente de inmigrantes europeos- crecía en el medio rural en el departamento de Colonia y cada día iba a la escuela en bicicleta. Unos 10 años después, a partir de un gran esfuerzo familiar, los jóvenes, futuros padres, se trasladaron a Montevideo para estudiar Derecho y Medicina y se conocieron en un comedor universitario.



“Ustedes han electo hoy al hijo mayor de esa pareja para que sea nuevamente el rector de la Udelar”, dijo ante la Asamblea General del Claustro (AGC) el miércoles pasado. Fue electo con un total de 93 votos de los 112 integrantes de la AGC -compuesta por los tres órdenes de docentes, estudiantes y egresados-, aunque sin rival. Pero esta elección fue muy distinta a la del 2018 cuando venció a Roberto Markarian.



Hace cuatro años hubo un clima de confrontación interna con muchas más banderas y pancartas que la instancia de la última semana e incluso en aquel entonces un grupo de estudiantes no lo dejaban pronunciar su discurso con cánticos y agravios como “rector de Santander” (por el banco).

Esta vez, Arim se subió al estrado mirando a un público con sonrisas triunfales y aplausos incesantes. Pese a haber sido votado por una amplia mayoría, aseguró que reasumirá el cargo “con modestia”. Porque otra de las cosas que destaca de la universidad es que no es ni debería ser un espacio para unanimidad o consenso, sino que por definición debe ser “el aura del debate y de la argumentación reflexiva”.



Muchos de los que se refieren al actual rector remarcan su capacidad de construir espacios de diálogo entre los órdenes de la Udelar, esos que representan a los 150.000 estudiantes 10.000 docentes, y 160.000 egresados.



También varios enfatizan que le tocó liderar durante dos años muy difíciles debido a la pandemia del covid-19 y, de hecho, él fue el primer jerarca público en decidir hacer una pausa a las actividades presenciales el 13 de marzo de 2020. Además, le reconocieron su rapidez en mantener las funciones básicas de la universidad mediante el estudio remoto.



Por eso, decanos como Jorge Xavier (de Economía) o Gladys Cerrata (de Información y Comunicación) no dudaron en decir que la gestión y conducción de Arim en los últimos cuatro años ha sido excelente. También, añadió Cerrata, se sintieron respaldados por el vínculo del rector con el gobierno actual, pese a diferencias ideológicas.



Arim, quien en su primera campaña se definió, en entrevista con El País, como frenteamplista independiente -y se detuvo a aclarar que no es astorista-, también tiene el apoyo de los sindicatos. Desde la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR) felicitaron su compromiso en la lucha por un mayor presupuesto y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) resal-tó la defensa “acérrima” de la autonomía y el cogobierno.



Un nuevo período

Uno de los grandes proyectos que tiene Arim para el período 2022-2026 es la creación de institutos centrales de investigación, un espacio que permitirá la circulación de docentes y supere el fraccionamiento de las facultades. “Vamos a hacer un llamado para investigadores de distintas facultades y del extranjero si fuera necesario”, explicó el rector reelecto en entrevista con El País.



Otro de los aspecto en el que quiere innovar es en los posgrados. Buscará facilitar este estudio, quizá en modalidad de “doctorado sándwich” -según lo llamó- para que los profesionales estén un tiempo en Uruguay cumpliendo funciones de docentes de investigación y luego en otro período del año en el extranjero formándose.



Mencionó, asimismo, la atención que requerirán los liceales que pasan a la universidad y que sufrieron las “cicatrices educativas” de la pandemia. Y, en este sentido, dijo que querrá mejorar la coordinación con ANEP. “Para nosotros es muy importante avanzar en la construcción de un verdadero sistema de educación pública”, sostuvo.



Arim también está a favor de la descentralización de la Udelar y por eso le presta atención al interior del país. El año que viene abrirán cuatro carreras nuevas e indica que les falta construir dos más en el centro sur y en el suroeste además de los tres centros universitarios regionales que existen.



El rector, de 50 años, contó sus propuestas en su despacho. Afuera, en el corredor, están las fotos de todos los rectores pasados, pero falta la suya. El por qué es sencillo. Relató a El País, en un encuentro tres semanas antes de su reelección, que se estila que el retrato se cuelgue en la pared cuando ya termina de cumplir su función. Y eso, aún no sucedió.