Acusan al Frente Amplio de violar la laicidad en UTU

En el marco de la iniciativa “El Frente te escucha” la fuerza opositora envió una carta a la UTU Ismael Cortinas en la que invitaba a sus autoridades a una entrevista en las instalaciones del liceo. El hecho provocó el repudio del presidente del Codicen, Robert Silva, y el director general de UTU, Juan Pereyra.

Según se afirma en la carta enviada a la institución de Flores -que lleva la firma del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la titular de la departamental frentista, Luciana Arizabal- la entrevista tenía por objetivo “escuchar la opinión de organizaciones y sectores de la sociedad sobre problemáticas y demandas”. En este caso, enmarcada en una recorrida por una serie de instituciones a las que acudirían “legisladores y referentes locales”.



Según asegura el director general de UTU, “no es la primera vez que pasa este hecho lamentable, que claramente viola la laicidad”. En otra ocasión, asegura, recibió otra invitación un centro de Lavalleja, que lo reportó al Codicen. En esa reunión se resolvió no tomar medidas administrativas y se solicitó al presidente del Codicen que tuviera una conversación con Pereira.

Según Silva, la resolución fue por unanimidad en el Codicen y el diálogo con Pereira ocurrió en buenos términos. “Se trató de una clara actividad proselitista en el marco de una gira políticopartidaria, de la que institutos educativos no pueden formar parte”, indicó.



Ante la reiteración de la invitación por parte del Frente Amplio, el presidente del Codicen recibió de Pereyra la propuesta de plantear en el Codicen la problemática.



Además, Pereyra resolvió comunicar a la inspección de la institución que dirige que “no están permitidos este tipo de actos, que cualquiera que conozca la constitución puede identificar”. Sobre posibles medidas administrativas Pereyra aseguró que “no descarta un comunicado formal al Frente Amplio”.



Para Silva es un accionar que pone en una situación incómoda a las autoridades locales de los centros educativos y “no es algo que se puede dejar pasar”.

El docente dejó en claro que “la decisión está tomada y no corresponde la invitación”.



Sobre las medidas a tomar luego de esta reiteración el paso a seguir es “firmar un acto administrativo” al que habían preferido no llegar para mantener las formas. Silva aseguró que “se encomendó no cruzar límites y se hizo lo opuesto”.