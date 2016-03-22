Dourado: Taxistas no fueron baleados para robarles"sino para hacer puntería nomás"

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, dijo que el sindicato "lo quebusca es tener exposición" y que tiene "un manejo de su posición que va en contra, muchas veces, de los intereses del taxímetro".

Ayer se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior y la Gremial Única del Taxi que establece la implementación de cámaras en los vehículos y un GPS a los botones de pánico, para aumentar la seguridad de los trabajadores.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) se opone a este convenio, e incluso ayer se manifestó.

Esta mañana, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, dijo entrevistado en Inicio de Jornada de radio Carve que "el gremio del taxi se opone a cualquier solución sensata".

Añadió que "son una minoría mediática" y que "lo que buscan es tener exposición". También agregó que tienen "un manejo de su posición que va en contra, muchas veces, de los intereses del taxímetro".

En relación a los hechos violentos, de los que dos trabajadores del taxi fueron víctimas en los últimos días (uno sigue internado grave y el otro falleció), Dourado dijo que en ambos casos fueron "dos niños, de 16 y 17 años, los que balearon a los taxistas en pleno día". Y agregó que "no fue para robarles, fue para hacer puntería nomás. Terrible".

Dourado defiende el convenio firmado con el Ministerio del Interior y aseguró que "ahora los taxis serán asistidos más rápido por los patrulleros" cuando lo necesiten.

En relación a la medida alentada por Interior para quitar el dinero en efectivo de los taxis, Dourado señaló que "el taximetrista es reacio, aquí y en todo el mundo, a cobrar con tarjeta de crédito", y que el uso de la misma "se debería estimular con un descuento en el precio”.

Y en relación a las propinas, dijo que incluso "se puede incluir en el pago con tarjeta. Estamos pensando en estimular esto, a través de nuestra aplicación Voyentaxi".

Hace 12 años, tres delincuentes asesinaron a su primo. Foto. F. Flores

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