Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información

Distribuidor de bebidas murió tras ser baleado en Las Acacias

15/05/2016, 14:06
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Patrullero
Patrullero en peligro de derrumbe, ND 20120418, foto María Inés Hiriart - Archivo El País
Archivo El País

El trabajador de 63 años se encontraba en su casa cuando dos desconocidos ingresaron y le dispararon. Aún no se conocen los motivos.

Un comerciante de bebidas de 63 años murió luego de ser baleado en su casa de Las Acacias, cuando unos delincuentes ingresaron a su domicilio, informó Telenoche. 

La víctima había terminado su trabajo y en horas de la madrugada, cuando ya estaba en su hogar ubicado en Burgueño y Possolo, desconocidos ingresaron y le dispararon.

Telenoche informa que vecinos y familiares indicaron que se trató de una rapiña, sin embargo la Policía trabaja sobre varias hipótesis ya que los desconocidos no se llevaron nada. 

Al momento no hay detenidos y continúan investigando.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Patrullero

INSEGURIDAD

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Inseguridad

Te puede interesar