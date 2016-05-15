Distribuidor de bebidas murió tras ser baleado en Las Acacias

El trabajador de 63 años se encontraba en su casa cuando dos desconocidos ingresaron y le dispararon. Aún no se conocen los motivos.

Un comerciante de bebidas de 63 años murió luego de ser baleado en su casa de Las Acacias, cuando unos delincuentes ingresaron a su domicilio, informó Telenoche.

La víctima había terminado su trabajo y en horas de la madrugada, cuando ya estaba en su hogar ubicado en Burgueño y Possolo, desconocidos ingresaron y le dispararon.

Telenoche informa que vecinos y familiares indicaron que se trató de una rapiña, sin embargo la Policía trabaja sobre varias hipótesis ya que los desconocidos no se llevaron nada.

Al momento no hay detenidos y continúan investigando.

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