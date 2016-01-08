Día de furia del taxi contra Uber

Cuarenta móviles bloquearon a una camioneta de la firma; debió intervenir la Policía.

En la mañana de ayer un taxista vio una camioneta de Uber, alertó a sus compañeros y al rato eran unos 40 taxis los que estaban rodeándola. Ellos mismos llamaron a la Policía, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). Al rato llegó un grupo de inspectores que terminó multando a uno de los taxistas por bloquear el tránsito. La camioneta de Uber con su chofer, en tanto, fue escoltada hasta la seccional 5ta, donde un delegado de la empresa llevó a cabo una denuncia. El incidente se dio en la zona del Parque Rodó.

Si no puede ver el video haga click aquí

"El conductor pasó, constató la situación y espontáneamente se impidió la circulación de la camioneta", contó a El País, desde la Gremial del Taxi, Javier Fardin, quien insistió en que "la operación se llevó a cabo de manera espontánea" y que el taxista "no llamó por radio" a sus compañeros para que se presenten en el lugar.

Sobre la multa a uno de los taxistas, Fardin dijo que el inspector "no le dio la boleta" y que por eso presumen que "no se va a efectivizar". En caso de que esto no sea así, el delegado de la patronal advirtió que se presentará una queja "porque no hay artículo por el cual se pueda aplicar la multa".

Además, a través de un comunicado, la Gremial del Taxi definió al trabajador de Uber como "un ladrón de los taximetristas", señaló que la camioneta estaba "robando" e insistió: "Los taximetristas nos defendemos de quienes nos quieren robar nuestro trabajo".

La camioneta en realidad no era de uno de los choferes que utilizan la aplicación Uber, sino del "centro de atención móvil al socio conductor", el cual se encarga de brindar información y asistencia a los choferes.

La empresa señaló a través de un comunicado que "lo último que Uruguay necesita es violencia, violencia contra quienes buscan ofrecer un servicio de transporte seguro y confiable para moverse libremente por la ciudad".

Aunque Fardin sostuvo "que los taxistas no agredieron al chofer" de Uber, la firma en su escrito precisó que "lamentablemente en esta ocasión, los ataques incluyeron violencia física hacia nuestros empleados, aunque afortunadamente ninguna de ellas reviste gravedad".

Además, Uber informó que ellos también llamaron a la Policía, la cual "se hizo presente para garantizar la integridad física de la gente y multar a los taxistas por impedir la libre circulación de la zona".

Consultada por El País, la gerenta de comunicación de UBER, Soledad Lago Rodríguez, manifestó que esta es la única situación de violencia que han recibido hasta ahora. Y advirtió, refiriéndose también a las multas y a la quita de las chapas por parte de la IMM, que "Uber apoyará a los conductores ante cualquier situación irregular" y que "el modo en que se brinda ese apoyo varía de acuerdo a cada situación".

La camioneta que fue hallada ayer por los taxistas como era de asistencia a los choferes tenía un cartel que decía "UBER", por eso fue de fácil identificación. Fardin, sin embargo, señaló que taxistas "que tienen muchos años y conocen la calle" ya han identificado a varios choferes de Uber. De todos modos añadió no saber qué tanto se usa la aplicación, "ya que trabajan entre las sombras, no dan la cara".

"No es que la patronal los tenga identificados, los identifican algunos taxistas; esto depende del oficio que tenga cada cual. Un taxista que lleva años en el tránsito ve y se da cuenta", explicó.

Intendencia.

El pasado domingo, en entrevista con El País, el intendente Daniel Martínez señaló que la comuna "no ha podido charlar seriamente" con Uber. Y especificó: "Al principio de todo, vino una vez un colombiano y nos dejó una carpeta con una presentación. ¿Sabés lo que tenía? Recortes de diario de lo que opinan en el mundo de Uber y obviamente eligieron las mejores opiniones. Fue una falta de respeto. Los taxis prácticamente querían que en la Intendencia le declaráramos la guerra a Uber y nosotros tomamos una actitud más medida: escuchemos y veamos. Pero bueno, vinieron y medio que se rieron del Uruguay".

En respuesta a esto, Lago Rodríguez precisó que la firma "ha puesto su disposición para dialogar" y que se han tomado "las reuniones con las autoridades "con extrema seriedad, preparando material con anticipación para poder establecer conversaciones sobre qué es Uber, cómo funciona y cuál es su valor agregado para la ciudad y la gente". Al mismo tiempo, precisó que la empresa "se pone a disposición de la Intendencia para compartir más datos en caso de que hayan considerado la información que se les acercó como insuficiente".

La Intendencia ha señalado que Uber es ilegal ya que no se puede hacer transporte de pasajeros en autos particulares.

Desde la Gremial del Taxi, en tanto, Fardin sostuvo que están "trabajando con la Intendencia" para que el taxi pueda ingresara a la tarjeta de transporte metropolitano, con la que hoy se pagan los ómnibus. "Solo hay un inconveniente con los puntos de carga de la tarjeta, pero es algo de fácil resolución por lo que nos han dicho desde la dirección de movilidad", precisó. Además, agregó que están trabajando para que todos los móviles puedan aceptar varias tarjetas de crédito.

EN MONTEVIDEO.

Van 35.000 solicitudes y 6.000 choferes.

En un mes Uber recibió unas 35.000 solicitudes de servicios. Es decir, personas que abrieron la aplicación y solicitaron viajes, pero no necesariamente son viajes completados. En tanto, son 6.000 los conductores que pidieron ser parte de Uber, mientras que día a día la firma habilita cada vez más choferes. Todo esto según datos brindados a El País por la gerente de comunicación de la empresa, Soledad Lago Rodríguez.

"Uruguay ha colmado ampliamente nuestras expectativas. Uber en Montevideo ha logrado en su primera semana el interés e impacto que en otros mercados de América Latina tomaron meses. En 24 horas de servicio teníamos 14.000 usuarios activos. Hoy son más de 15.000 los seguidores que tenemos en Twitter, de los cuales recibimos varias manifestaciones de apoyo y sugerencias para mejorar. Uruguay nos sirve con tanto entusiasmo que por momentos no damos abasto", precisó la representante de Uber.

La aplicación obliga a quienes usaron el servicio a calificar a los choferes, y según Lago Rodríguez las calificaciones que estos han obtenido hasta ahora han sido óptimas. "Han sido todas buenas experiencias. La gente está muy contenta con el servicio y lo hace saber a través de sus comentarios y calificaciones", destacó.

Uber empezó a funcionar en Uruguay el pasado 19 de noviembre. Se trata de una aplicación para celulares que contacta pasajeros con choferes con auto. La firma sostiene que no es una empresa de transportes, ya que advierte que solo se encarga de hacer el nexo entre las dos partes. Los conductores se ven obligados a tener una cuenta bancaria, donde una vez por semana se les deposita el 75% de cada viaje, el otro 25% queda en manos de Uber.

Los autos son modelos de 2008 en adelante —el promedio los coches de Montevideo son de 2003— y cuatro puertas. Uber le exige a cada chofer, además que tenga los autos asegurados.

La Policía acudió al Parque Rodó donde el auto de Uber estaba rodeado por taxistas. Foto: F. Flores

vea el videoCARLOS TAPIA