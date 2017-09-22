Detenido y procesado: "El Dibu", un joven sicario que asolaba Casabó y estaba fugado

INSEGURIDAD

El Ministerio del Interior informó que fue recapturado el joven de 21 años que se había fugado de la cárcel en julio y que hace algunos años era considerado uno de los sicarios que asolaba Casabó.

El Ministerio del Interior informó que en la tarde de ayer se logró la detención de Washington Taborda García, más conocido como "El Dibu", y hoy fue procesado con prisión.

El joven, de 21 años, estaba fugado de la Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez desde el 21 de julio de este año y logró ser encontrado en una casa ubicada en el barrio Casabó.

La captura tuvo lugar luego de un proceso de investigación que fue llevado a cabo por Personal del Departamento de Investigación de Hechos Complejos de la Dirección de Información Táctica.

"El Dibu" estaba recluido desde el año 2014 por un delito de lesiones graves en calidad de coautor en reiteración real con dos delitos de rapiña especialmente agravada.

La Policía lo encontró abajo de una cama durante un allanamiento y logró incautar un revolver calibre 38 con 7 municiones.

Taborda fue procesado por la autoría de un delito de autoevasión en reiteración real y un delito de receptación preventiva que cumplirá cuando recupere su libertad en la causa correspondiente.

"El Dibu" es conocido por haber sido uno de los sicarios que asolaba Casabó hace algunos años junto con el "Sebita" y el "Tuerto Purri". Todos integraban una banda criminal que tuvo lugar entre 2013 y 2014. Fueron mencionados en 17 crímenes por encargo de dueños de "bocas" de ventas de drogas.