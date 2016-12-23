Desembarco de Uber en Punta inquieta a los taxis

La aplicación ultima detalles para prestar servicio en el Este.

Uber hará su desembarco este verano en Punta del Este, según trascendió en el ámbito de la empresa. La novedad, que no fue comunicada aún de forma oficial por la firma de origen estadounidense, ya ha provocado revuelo entre los operadores de taxis de Maldonado.

En los hechos, la decisión de operar en el balneario esteño va en contra con los anuncios de la empresa. Semanas atrás, voceros de Uber adelantaron a El País que en el verano 2016-2017 no habría unidades de Uber en Punta del Este.

Según la información a la que accedió El País, la aplicación de servicios de transporte ultima los detalles para atender en el Este a sus clientes, tanto nacionales como extranjeros. La firma quiere llegar a la temporada de inminente comienzo con una flota de vehículos acordes con sus exigencias.

La selección de los conductores radicados en el departamento de Maldonado no excluye a los que operan en la actualidad en el departamento de Montevideo. Es usual que choferes de la capital uruguaya que llegan a Punta del Este, una vez que dejan allí a sus clientes contactan a otros usuarios del servicio que se encuentran en la zona. En la actualidad Uber cuenta con unos 4.000 conductores para atender a más de 90.000 usuarios registrados.

Al trascender la noticia, los primeros que levantaron la voz fueron los delegados del sindicato del taxi. Pablo Melo, representante del Suatt en Maldonado, dijo a FM Gente que el gremio de va a movilizar "en defensa de las fuentes de trabajo" si Uber se instala en el departamento, aunque sea con una regulación especial. Señaló que se considera que, si esto ocurre, van a resultar más afectados los taximetristas de Punta del Este que los de la ciudad de Maldonado.

"Lo veíamos venir", dijo el sindicalista al ser consultado sobre la llegada de Uber a Maldonado en plena temporada.

"Hace más de seis meses que lo veíamos hablando. Uno de los representantes de Uber había dicho que les interesaba sondear qué pasaba en la temporada acá. Ya tenían la idea en mente", agregó.

Melo señaló que, en Maldonado, "el servicio de taxímetros es totalmente diferente" al de Montevideo... "Los taxistas de Punta del Este están todo el año remándola… Hay días que no sacan ni para el almuerzo. Y están esperando la temporada para hacer una pequeña diferencia o cubrir las cuentas que arrastran del invierno", se lamentó el sindicalista.

Dijo que "no vamos a agredir conductores, pero nos vamos a movilizar en defensa de las fuentes de trabajo".

Denuncian alta informalidad.

El gremialista del taxi Pablo Melo sostiene que la informalidad en el sector del taxi en Maldonado "ningún gobierno la ha podido frenar". En verano "hay muchísima informalidad. Se han presentado denuncias y nunca pasó nada. No hay control de la Intendencia. Hay coches particulares que trabajan en las terminales", sostuvo.

Ante la probable llegada de Uber al balneario, el Suatt anuncia movilizaciones. Foto: R. Figueredo

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