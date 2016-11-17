"De acá a diciembre vamos a estar con el Jesús en la boca" por la basura

El intendente Daniel Martínez reconoció que por el momento han llegado solo cinco camiones nuevos para recoger la basura y que recién a fines de diciembre llegarán los 15 que completarán la flota.



El jerarca comunal de Montevideo, Daniel Martínez, habló esta mañana en entrevista con El Espectador de la polémica entre las autoridades y Uber, de la basura en la ciudad, del boleto y del transporte en general en la capital.

Respecto al tema de la basura en Montevideo, el intendente reconoció que solamente han llegado cinco camiones nuevos para recoger los residuos y que algunos de los vehículos que ya estaban desde antes tienen problemas de mantenimiento.

"De acá a fin de año vamos a andar con el Jesús en la boca", dijo Martínez, y agregó que durante la tercera semana de diciembre llegarán 15 camiones nuevos más para completar la flota.

"A veces nos falta tener un poco la camiseta uruguaya".

Con respecto a Uber, Martínez criticó que "a veces a los uruguayos nos falta tener un poco la camiseta uruguaya" y que desde que la empresa llegó a nuestro país la gente la "defiende" y "ataca, tiene un cuestionamiento" hacia "los taxis en general".

"Nosotros explicamos que ahora sacamos un reglamento que da un montón de obligaciones de limpieza, de presencia física" para los taxistas, ya que algunos de ellos no cumplen con las mismas y "generan un rechazo".

Y dijo que el control del cumplimiento de este reglamento se hará con mismo celo que el que se hace respecto a Uber.

"Los choferes de Uber están violando reglas, están con una plataforma que viola reglas", dijo el jerarca, y añadió que "la gente no cuestiona" este tipo de servicios que "viola normas nacionales y departamentales".

El intendente sostuvo que "por calentura con los taxistas, la gente no cuestiona que venga un tipo de afuera, sin libreta profesional, que no tenga inspección vehicular del auto, que no tenga un seguro especial que garantice la seguridad del pasajero, que no pague nada, eso no lo cuestiona nadie ".

"Hemos sacado unas cuantas chapas y metido unas cuantas multas. Es la forma que tenemos de combatirlo", dijo Martínez.



El boleto uruguayo "no es para nada el más caro del mundo".

El intendente habló también sobre el plan de comuna para disminuir la circulación de automóviles en la capital.

"Cualquier ciudad moderna no ve un auto particular en el Centro, es atraso, es casi de Neanderthal andar en vehículo propio en el Centro", dijo el jerarca.

Y agregó que "no hay ciudad en el mundo que pueda bancar la cantidad de vehículos" que circulan acá. "Es una burrada" que todos anden en sus autos particulares contaminando el medio ambiente. "Yo a veces voy en bicicleta" a la Intendencia", dijo.

Por último, Martínez opinó que el boleto en nuestro país "no es para nada el más caro del mundo", y realizó una comparación con los precios de algunos países europeos.



"Nos llevará dos años conseguir bajar el déficit que tenemos a cero". Foto: L. Mainé

DANIEL MARTÍNEZ