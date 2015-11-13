¿Cualquiera puede registrar una marca? Las claves ante el caso Uber

¿Qué pasará ahora con el servicio Uber en Uruguay? Una especialista responde a las dudas que surgen ante la polémica que generó el registro del nombre y el logo de la aplicación por parte de la Patronal del Taxi.

La Patronal del Taxi registró el nombre y el logo de Uber en Uruguay y actualmente la empresa no puede utilizar la marca en nuestro país. O puede, pero la gremial tiene la libertad en ese caso de hacerle un juicio por uso de marca sin autorización.

Virginia Cervieri, especialista en antipiratería, marcas y patentes del estudio Cervieri Monsuárez y Asociados, explicó a El País que cualquier persona puede solicitar un registro. Si se comprueba que la marca existe y ésta se opone, entonces no le es concedido. Sino, la Oficina de Marcas lo otorga.

Pero Cervieri señaló que en el caso de Uber no es “cualquiera” el que solicita el registro de la marca, sino que se trata de la Patronal del Taxi, por lo que se convierte en "un acto de completa y total piratería marcaria" ya que se trata de una marca "notoriamente conocida" para el solicitante.

"Quizás no para el que tenga una panadería y no salió de Uruguay, pero para ellos sí. Se apoderaron de la marca y la registran a su nombre y tienen la suerte que se la conceden", agregó.

Y dijo que "el objetivo obviamente era que una vez que ingresara Uber al país ellos pudieran solicitar el cese de uso porque tenían la marca registrada, acción que evidentemente les va a durar muy poco".

Cervieri sostuvo que "la Oficina de Marcas actuó bien, Uber no se enteró, y la marca fue concedida".

Y explicó que "la marca hoy puede trabajar en Uruguay, pero el propietario de la marca le puede hacer una intimación y una acción por el cese de uso. La marca es en este momento del patronal del taxi. Podrían hacerle un juicio por uso de marca sin autorización, por daños y perjuicios por el uso una cantidad de cosas".

La especialista señaló que "el tema de la anulación lleva tiempo", ya que Uber debe presentar las pruebas de que la marca y el logo existían desde hace tiempo. Pero dijo que el tema seguramente se resolverá "lo antes posible".

Y añadió que seguramente la acción de la Patronal del Taxi "les va a durar muy poco", porque Uber presentará las pruebas y se trató de "una situación creada en un acto de mala fe, no es ni una confusión ni un problema".



Taxistas protestaron contra la instalación de Uber en Uruguay. Foto: Ariel Colmegna.

polémicaROSANA DECIMA