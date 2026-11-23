El País presenta este martes el segundo encuentro de Los Grandes Temas del País, su ciclo de conversatorios que ponen la lupa sobre los dilemas que impactan en el futuro del Uruguay y su desarrollo.

El ciclo —que reúne a referentes de la academia, el sector público y la actividad privada para discutir, con distintas miradas, los desafíos que marcarán el rumbo del país en los próximos años— es posible gracias al auspicio de: Montes del Plata, La Cámara de la Construcción, Atlantis, Ayax y Abitab; y cuenta con el apoyo de Fábrica Italiana y Universidad Católica del Uruguay.

El segundo encuentro, "Crisis demográfica en Uruguay", se centrará en una de las tendencias más desafiantes a mediano plazo: ¿Estamos condenados a ser cada vez menos, o a ser un país envejecido? ¿Se puede revertir la tendencia demográfica? ¿Se pueden incentivar los nacimientos o la llegada de más inmigrantes? Si nada de eso funciona, ¿entonces qué hay que hacer?

Esas preguntas guiarán la conversación del conservatorio este martes 24 de noviembre en el Auditorio Semprún de la UCU Business School, con la moderación de Martín Aguirre, director de Redacción de El País.

El panel está integrado por:



Diego Aboal, exdirector del Instituto Nacional de Estadística e investigador del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve)

Hugo Benedetti, director general de IBF Negocios

Silvia Facal, historiadora especializada en políticas migratorias

Faustina Bartaburu, periodista de Datos de El País

Podés registrarte a través de este formulario para participar.

El evento quedará disponible luego On Demand.