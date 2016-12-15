Crearán nuevas modalidades de pago para el taxi

Aplicaciones móviles y la tarjeta STM serán algunas alternativas.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, y el intendente Daniel Martínez anunciaron ayer nuevas modalidades de pago para el taxi, que podrán comenzar a utilizarse a partir del próximo 15 de enero.

Una de ellas consistirá en que aquellos usuarios del taxi que tengan un smartphone, podrán pagar el servicio a través de múltiples aplicaciones móviles que además permitirán gestionar el viaje y llamar al móvil.

Por otro lado, aquellos que no cuentan con un celular de última generación, también podrán pagar el servicio a través de un mensaje de texto (SMS) y se instalará en las 3.000 unidades el sistema de POS para que aquellos que quieran pagar con tarjetas de crédito, débito o prepagas, también puedan hacerlo.

Una cuarta modalidad será la posibilidad que tendrán los usuarios del taxi de pagar el servicio a través de las tarjetas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM), las mismas que ya son utilizadas para el transporte colectivo.

De acuerdo a Ferreri, esas medidas de pago "permitirán tener una primera experiencia piloto en el taxi, que luego se podrá replicar en otros sectores económicos".

"Esto ha sido posible no solo debido a los avances tecnológicos, sino a los avances que hemos logrado con el programa de inclusión financiera que nos permite disponer de nuevos mecanismos de pago, y con opciones más sencillas, más seguras y más cómodas que el uso tradicional del efectivo", explicó Ferreri.

Fechas.

A partir del próximo 15 de enero y hasta el 15 de febrero se estarán poniendo en funcionamiento las distintas aplicaciones para solicitar y pagar el taxi. En tanto, desde el 1° de abril se podrá comenzar a utilizar la STM para el mismo fin. Además, según indicó Ferreri, "se multiplicarán de manera exponencial" los puntos de acceso a la compra o a la recarga de la STM.

La inversión que lleven a cabo las unidades de taxi para la instalación del sistema de POS, así como el lector de la tarjeta STM y la creación de las distintas aplicaciones, será subsidiada por el gobierno nacional, para que "sea económicamente viable". Según explicó Ferreri, lo gastado será descontado de los impuestos de los taxistas; cada unidad tendrá que invertir unos 150 dólares, lo que teniendo en cuenta las 3.000 unidades de taxi que hay en la actualidad, insumirá en total unos 450.000 dólares.

Buscan sacar el efectivo.

Según explicó Pablo Ferreri, "todas las medidas apuntan hacia un objetivo final que es intentar eliminar el pago en efectivo para los viajes en taxi". Para ello estarán evaluando el funcionamiento de las diversas medidas hasta el 1° de julio, y de acuerdo a los resultados obtenidos hasta ese momento, se tomará una decisión. En tanto, el intendente expresó que "parecería lógico que al retirar el dinero desaparecieran las mamparas", pero, según indicó, "hay actores que continúan oponiéndose por un tema de seguridad".

Óscar Dourado. Foto: archivo El País

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