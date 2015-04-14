Copan y roban una estación de servicio para llevarse $ 4.000

La Policía busca a dos delincuentes que en la noche del domingo asaltaron y coparon una estación de servicio ubicada en la esquina de Agraciada y Santa Fe, en la zona de la Aguada.

Sobre las 22:00 horas, dos delincuentes llegaron en una camioneta Mitsubishi de color gris y mediante amenazas con armas de fuego obligaron a uno de los pisteros del lugar y a un taxista que estaba en la estación en ese momento, a que se trasladen hacia uno de los baños en la parte trasera del comercio.

Fueron maniatados por los delincuentes quienes volvieron hacia el autoservice del local, que a esa hora permanecía cerrado.

Con una uña abrieron la puerta y se llevaron algo de dinero. "Se llevaron la plata chica. Teníamos $ 4.000 en la caja", afirmó Rubén Vilas, propietario del comercio.

"Yo no estaba cuando asaltaron. Es más, las filmaciones apenas las vi, porque hoy (ayer), temprano vino Técnica y se las llevó para analizarlas", indicó el comerciante, entrevistado por El País.

Según el propio Vilas, los delincuentes "actuaron de forma tranquila".

"Abrieron el minimercado con una ganzúa pero no se llevaron casi nada", afirmó el comerciante.

"Fueron hacia los cofres de seguridad, los golpearon pero no pudieron ni siquiera abrirlos. Y si los hubieran podido abrir, tampoco se iban a llevar nada por que están vacíos", confió Vilas.

Los delincuentes llegaron al lugar, y se fueron también, en una camioneta 4x4, que la Policía analiza para saber si fue robada.

Vilas contó que hacía ya dos años que no sufría un asalto y que la ocasión anterior, "los ladrones nos asaltaron en moto, pero los encontraron al poco tiempo, gracias a las filmaciones".

El comerciante indicó que en la estación tiene 16 cámaras de video, repartidas en todo el lugar y con importante calidad.

"Se ve con mucha claridad", dijo.

"No fue nada grave. Lo único que rompieron fue la cerradura de arriba de la puerta del minimercado", afirmó.

"Yo creo que fueron hasta el autoservice, porque pensaron que había plata fuerte del fin de semana, pero no es así", concluyó el comerciante.

El local cuenta con 16 cámaras de alta definición. Foto: L.Carreño.

Ocurrió a última hora del pasado domingo en el barrio Aguada