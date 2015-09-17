Capturaron al sospechoso de haber matado al pizzero de Nuevo París

El joven de 19 años estaba requerido por la Justicia por ser sospechoso de tres asesinatos, entre ellos el del pizzero de Nuevo París y el de un repartidor.

El Ministerio del Interior informó que en las últimas horas capturaron a Aron Anezio Scaffo La Rosa, alias “Piru”, de 19 años.

Estaba requerido por la Justicia por ser sospechoso de haber cometido tres asesinatos, entre ellos el del pizzero de Nuevo París y a un repartidor.

El “Piru” es oriundo de Cerro Norte y posee antecedentes penales como menor por rapiñas. Ello le generó internaciones en el INAU.

Scaffo La Rosa era buscado por “hechos de importante gravedad que se investigan” en los juzgados penales de 11° y 16° turno e incluso se había advertido que podía "estar armado y ejercer la violencia sobre las personas”.

Anezio, alias "Piru", acusado de dar muerte a un policía, un pizzero y dos jóvenes.

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