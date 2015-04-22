Cae homicida gracias a videos de terminal

Las cámaras de la Terminal de Tres Cruces y de una filmación de una estación de servicio, permitieron a la Policía ubicar al asesino de una mae umbandista de Colonia, quien fue ultimada a puñaladas a principios de febrero de este año.

Los videos muestran el embarque en un ómnibus hacia Colonia por parte de la víctima junto a dos jóvenes montevideanos, efectuado el 7 de febrero de este año.

Uno de los adolescentes dejó su cédula de identidad en la casa de la mae, lo cual permitió a la Policía rastrearlos desde que viajaron de Montevideo a Colonia y su regreso tras el crimen, según el auto de procesamiento colgado el lunes 20 en la página web del Poder Judicial.

Días antes del homicidio, la víctima manifestó a familiares y amigos que había conocido a gente "pesada" de Montevideo y que necesitaba un "fierro" (arma).

Al llegar a Colonia, los tres recorrieron la Ciudad Vieja, el puerto, la rambla y tomaron cuatro cervezas en un parador. Al llegar a la casa, la mae los invitó con una pizza. Luego les suministró a ambos jóvenes miel con unas pastillas porque los estaba tratando por un "oscurecido". El joven, dueño de la cédula de identidad, se sintió mal y se tiró en uno de los dormitorios.

Su amigo se le acercó y le dijo: "Voy a matarla, dale". El adolescente le preguntó por qué lo iba a hacer. "No lo hagas", agregó.

Sin dar explicaciones sobre el motivo, el asesino se sacó el cinturón y comenzó a asfixiar a la mae por detrás.

Al ver que la víctima se resistía, le pidió al adolescente que le alcanzara una cuchilla. "Si no lo hacés, sigo contigo", amenazó. Tras recibir el cuchillo, el homicida apuñaló varias veces a la víctima en la espalda y cuello, quien falleció desangrada. El homicida robó US$ 500 y varios electrodomésticos. Luego ambos regresaron a Montevideo.

Amigo de matador dejó olvidada cédula en casa de la víctima