Bonomi: "El Guardián" da más garantías que el sistema actual

El ministro del Interior defendió el polémico sistema y dijo que si no hay autorización judicial, la Policía no puede intervenir teléfonos o correos electrónicos.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, defendió hoy el polémico sistema de espionaje "El Guardían" y aseguró que este nuevo sistema ofrece más garantías que el actual en lo que se refiere a escuchas telefónicas.

El secretario de Estado aclaró que si no hay una autorización del juez involucrado en la causa, la Policía no podrá intervenir teléfonos o correos electrónicos.

"Yo les puedo asegurar que con El Guardía, si el juez no autoriza, no se puede escuchar. En las escuchas anteriores, si el juez no autoriza igual se podía escuchar", dijo Bonomi a la prensa en declaraciones que reproduce Subrayado.

Y agregó que actualmente son 22 las unidades que "hacen escuchas" telefónicas con menor control que el que habilitará la aplicación del nuevo sistema.

Interior ante la Justicia por "El Guardían"

El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo) presentó ayer ante la Justicia y contra el Ministerio del Interior una acción de acceso a información sobre el sistema de espionaje El Guardián, que comenzará a funcionar en las próximas semanas.

Cainfo solicitó a Interior el pasado 15 de octubre de 2012, al amparo de la ley de acceso a información pública, el protocolo elaborado por las autoridades y dirigido a las empresas de telecomunicaciones para regular la operativa ante pedidos de vigilancia electrónica.

El Ministerio del Interior, vencidos los plazos, nunca respondió, por lo que CAinfo considera que se cumplió la premisa del "silencio positivo" prevista en la ley que lo obliga a entregar la información solicitada.

En el expediente solo consta una vista del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior que sugiere "no hacer lugar a lo solicitado", pero nunca hubo una resolución ministerial que autorizara o negara el pedido.

La puesta en marcha de El Guardián ha generado la reacción de diversas organizaciones sociales que entienden que no están dadas las garantías para preservar derechos individuales frente a un sistema de vigilancia invasivo de la privacidad.

Eduardo Bonomi se mantiene en el ministerio del Interior. Foto: Gerardo Pérez

SISTEMA DE ESPIONAJE TELEFÓNICO