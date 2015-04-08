Bonomi apoya la idea de quitar el dinero en efectivo de los taxis

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo este miércoles, mientras se investigan las causas del asesinato del taxista de 55 años ocurrido ayer, que en su cartera se manejan varias medidas para luchar contra la inseguridad que enfrentan esos trabajadores.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo este miércoles en declaraciones a los medios recogidas por Subrayado que integrantes del Ministerio han "hablado con el sindicato y la patronal" sobre el tema de la inseguridad que enfrentan los taxistas y que este martes se cobró otra víctima.

Bonomi dijo que desde Interior han "planteado varias posibilidades" y una de las medidas "es tratar de sacar el dinero de la calle para que haya otra forma de pago. Pero no siempre hay acuerdo".

Sobre las 23:30 de ayer la Policía encontró dentro de su taxi, chocado, el cuerpo de Óscar Oroño, un taxista de 55 años, y 24 años de trabajo, que fue asesinado de varios balazos en Bella Italia.

El trabajador tenía heridas de bala en el tórax y en axilas y con él estaba su billetera intacta, con dinero y documentos. Fue trasladado a la policlínica de Jardines del Hipódromo y allí los médicos constataron su fallecimiento.

Según informó Oilcar Camaño, dirigente de la UNOTT a Inicio de Jornada de radio Carve, se trataría de un “intento de rapiña desde la vía pública y no dentro del móvil, cuando el taxista intentó huir fue baleado".

Los trabajadores de la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT) resolvieron plegarse al paro anunciado por los taxistas y definieron un paro total del transporte por 24 horas.

Los ómnibus suburbanos pararán hasta las 18 horas de hoy, mientras que los interdepartamentales que salen de la terminal de Tres Cruces trabajarán normalmente.

COPSA cumple con servicio de emergencia y se espera normalización para las 18 horas.



Eduardo Bonomi. Foto: El País

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