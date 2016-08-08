Blancos deciden si se van del diálogo

Entre hoy y mañana, el Partido Nacional resolverá si abandona el diálogo con el gobierno y los demás partidos por seguridad y convivencia.

La próxima instancia a que se convocará por parte del Poder Ejecutivo será el miércoles 10. En la última reunión la delegación nacionalista recibió respuestas negativas a los dos planteos que hicieron los delegados blancos Luis A. Heber, Javier García y Guillermo Besozzi, resueltos por la bancada luego de las diferencias que aparecieron entre sus dos líderes, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.

En primer término cuando le pidieron al presidente Tabaré Vázquez que asegurara los votos del Frente Amplio a los proyectos que ya están en el Parlamento, el mandatario les respondió que "de ninguna manera el gobierno le puede marcar los tiempos al Parlamento" porque "es un poder independiente y no corresponde", dijeron a El País participantes de la reunión.

Y en segundo lugar, cuando los blancos plantearon suspender las reuniones y pasar a votar en el mes de agosto los proyectos que hoy están en el Parlamento, tres de los cuales ya fueron aprobados por el Senado, el Poder Ejecutivo y todos los demás partidos de la oposición se opusieron argumentando que previamente a eso debía agotarse la agenda de proyectos.

"La agenda se vació. Ahora hay que aprobar los proyectos que ya están en el Parlamento", afirmó ayer a El País el senador del sector Todos (Espacio 40) Javier García.

Los nacionalistas plantearon en ese momento en la Torre Ejecutiva que lo mejor sería hacer un impasse con las reuniones por los temas de seguridad, pero el presidente Tabaré Vázquez no compartió la idea. Dijo que "no parece razonable terminar ahora, abruptamente, cuando quedan temas en carpeta. En dos o tres reuniones podemos terminar perfectamente", aseguró en la reunión, según contaron a El País participantes del encuentro.

Hoy aún se encuentran en etapa de discusión en la comisión multipartidaria dos iniciativas: una es la definición del nuevo sistema penitenciario y la creación de un instituto de rehabilitación fuera de la órbita del Ministerio del Interior, y la otra es la elaboración de un código infraccional juvenil.

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