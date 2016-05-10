Basura: IMM inspecciona y encontró 184 comercios que infringen normas

La comuna inspeccionó comercios en diferentes puntos de la ciudad y encontró queen los Municipios A, E y CH hay 184 comercios que están infringiendo la normativa vinculada al desecho de sus residuos.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó hoy martes que a través del servicio de Inspección General lograron constatar que "en los Municipios A, E y CH hay 184 comercios que están infringiendo la normativa vinculada al desecho de sus residuos".

La comuna señala en su página web que "en el Municipio A, tras dos semanas de inspección se registraron un total de 71 comercios en infracción y en el Municipio E, en el que también se hizo un operativo de control durante 15 días, 82 comercios. Las inspecciones en el Municipio CH comenzaron hace una semana y ya se notificó a 31 comercios, pero el trabajo sigue en la zona en los próximos días".

Según la IMM, las infracciones suceden "porque los comercios no tienen un plan de gestión de la basura, tal como exigimos, o porque lo tienen y no lo cumplen. Como resultado, hay casos en los que tiran a los contenedores de uso domiciliario residuos que son de carácter no domiciliario".

Los comercios en infracción son notificados y tras un plazo estipulado por la normativa en el que pueden realizar sus descargos, se aplican las sanciones correspondientes. Las multas en estos casos van de 10 a 350 Unidades Reajustables.

La comuna señaló que la Inspección General continuará con el control de los comercios de toda la ciudad.



Inspectores de la IMM. Foto: IMM

mONTEVIDEO