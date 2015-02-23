Barraca, pizzería y un taxista asaltados el fin de semana

Tres hombres armados y con sus rostros cubiertos ingresaron a una barraca de Manga en la madrugada del sábado; ataron con precintos las manos del sereno y revisaron el lugar, robando dinero de las oficinas.

La barraca, ubicada en Pedro de Mendoza y Carlos López, era "campaneada" por otro delincuente apostado en la entrada. Luego que escaparon con del dinero, el sereno pudo desatarse y dio aviso al 911.

En tanto, una pizzería fue asaltada en la madrugada de ayer por un solitario hombre armado. El delincuente rompió un vidrio para poder ingresar al local, ubicado en Bulevar Aparicio Saravia y Shakespeare, en la zona de Peñarol.

La dueña de la pizzería dijo a la Policía que atiende al público a puertas cerradas, pero que el hombre llegó sobre las 2:30 y le pidió que le abriera. Luego, rompió el vidrio de la puerta e ingresó al local. Amenazó a la mujer y a un empleado con el arma y exigió el dinero de la caja. Con el botín en sus manos, fugó a pie.

Taxista.

También un taxista fue asaltado por tres sujetos armados este fin de semana, en Teniente Galeano y Jacinto Trápani. Los hombres abordaron en la zona del cementerio y en momentos en que el vehículo circulaba por Teniente Galeano, el hombre que sentado junto al conductor lo amenazó con un cuchillo, exigiéndole se dirigiera a la esquina mencionada.

Una vez allí, otro que viajaba en la parte trasera extrajo de entre sus ropas un arma de fuego, logrando robarle al trabajador el dinero, teléfono celular, una tablet y las llaves del vehículo. Luego de consumado el asalto, los autores fugaron hacia una zona marginal, donde uno de los ellos dejó caer el cuchillo utilizado, que se encuentra en manos de la Policía.

El primer local fue atracado por tres sujetos con capuchas