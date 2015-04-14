Balean a comerciante en la puerta de un súper

El propietario de un Abitab, ubicado dentro del supermercado Devoto de Sayago, fue atacado a balazos por delincuentes que le llevaron una elevada suma de dinero que iba a depositar.

Sobre las 17:30 horas de ayer, Gonzalo Calancha, de 40 años, salía del local de cobranzas del cual es dueño a depositar en la sucursal del Banco República que está ubicado justamente al lado de una de las entradas principales del supermercado, cuando, en el hall de entrada del supermercado, dos delincuentes lo interceptaron y lo amenazaron con armas de fuego para que les entregara el dinero.

El comerciante en primera instancia se resistió a ser asaltado, pero uno de los delincuentes efectuó no menos de cuatro disparos en el mismo hall del supermercado, provocando caos y corridas entre los clientes del lugar, que a esa hora llenaban el comercio.

"La gente salía corriendo asustada por los disparos", dijo uno de los vigilantes del lugar, que pasadas las 20:00 horas todavía estaba en su puesto de trabajo.

Calancha recibió solo un balazo en la ingle y fue trasladado de forma inmediata a un sanatorio particular, donde se recupera de la herida, sin riesgo de vida, afirmaron desde la propia Jefatura de Policía.

Los mismos efectivos policiales informaron que el comerciante llevaba en un morral que ataba de su cintura, un total aproximado de $ 700.000 para ser depositados en el Banco República que se ubica a menos de 50 metros del local, que está dentro del mismo supermercado.

Las autoridades sospechan que, por la forma en la que actuaron los delincuentes, el lugar y la hora en la que cometieron el robo, éste pudo haber sido entregado.

"Es eso o lo estudiaron muy bien, pero estimamos que lo entregaron", señaló una alta fuente policial.

La Policía recalcó que este hombre, como otros que fueron asaltados en circunstancias similares, mantenía una rutina "fácil de estudiar y predecible" y a eso hay que sumarle el hecho de que "alguien terminó de dar la información acerca de las horas de entrada y de salida del dinero de la empresa".

Otro asalto.

En otro supermercado de la zona del Prado, el domingo sobre las 15:00 horas se había producido un asalto de similares características.

El encargado de una estación de servicio, fue asaltado cuando iba a levantar el dinero de su local, en un cambio ubicado dentro del supermercado de Agraciada y Joaquín Suárez.

Como en el caso de ayer a la tarde, el trabajador de la estación de servicio, ubicada a pocos metros del supermercado, cumplía una rutina casi diaria llevando el dinero a depositar o a levantar el dinero en ese lugar. El domingo, mientras iba caminando hacia el lugar, aún sin el dinero, fue interceptado por cuatro hombres en una camioneta quienes lo obligaron a sacar el dinero de la casa cambiaría ubicada en el local.

Allí, bajo amenazas, el encargado sacó el dinero correspondiente a la empresa que le fue entregada a los delincuentes, que huyeron en la misma camioneta en la que habían interceptado al trabajador.

En total, los asaltantes se llevaron $ 400.000 y US$ 3.000.

Ese vehículo, una camioneta Eco de color gris que había sido robada días atrás en el Centro fue abandonado a pocas cuadras del lugar.

Testigos manifestaron que los delincuentes abandonaron la camioneta Eco, a pocas cuadras del lugar del robo y se subieron a un automóvil en el cual se alejaron de la zona.

Este vehículo también fue robado, según dijeron fuentes policiales, de la zona de La Teja, el pasado viernes.

Investigadores de las Zonas 1 y 3 aseveran que ambos asaltos fueron entregados. Foto: L.Carreño.

Lo interceptaron en el hall del local y le llevaron $ 700.000DIEGO CASTRO