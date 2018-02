Astori se va quedando sin apoyo

Empieza el año y se mueven las primeras fichas de cara al 2019 en la interna del Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular (MPP) juega fuerte al colocar sobre la mesa la candidatura del intendente Yamandú Orsi y deja sin apoyo al ministro de Economía Danilo Astori.

Las señales de que este escenario iba a terminar así empezaron mucho antes. En diciembre de 2017 fueron dos las declaraciones que anticiparon la definición del sector. Primero fue el expresidente José Mujica (MPP) quien aseguró que "no se puede encauzar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade o el equilibrio fiscal, cosas que tienen importancia, pero de ninguna manera llegan a la subjetividad de la gente".

Después el turno le tocó a la vicepresidenta Lucía Topolansky. "Yo creo que hay que salir de los tres clásicos (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori). Creo que esa etapa culminó. Son los compañeros más fuertes, más fuertes y pesados. No lo niego, pero creo que podemos ir a otros y creo que podemos consolidar una buena candidatura que compita con cualquiera de los candidatos del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Partido Independiente" o de otros que se presenten, señaló el 28 de diciembre en una entrevista con la radio M24.

El último movimiento fue la "autorización" que otorgó Orsi para que el MPP maneje su nombre como presidenciable. "Sin duda es un paso. Antes yo decía no", dijo el intendente de Canelones a Telemundo sobre su candidatura. Tiene el respaldo de Mujica y de una porción importante del MPP, aunque no hay una decisión tomada de promoverlo como candidato. "No discutimos de candidaturas todavía. Lo que decimos es que él es un buen nombre. Es joven, es gestor y hombre de mucho diálogo. Sin dudas es de las figuras de renovación del Frente y tiene que estar su nombre a la hora de pensar en candidatos", dijo a El País el diputado Alejandro Sánchez.

Este espaldarazo del MPP a Orsi deja al ministro de Economía Danilo Astori sin el respaldo que le había prometido Mujica en una conversación privada, tal como informara el semanario Búsqueda el año pasado. "Esa es una versión que publicó un medio, que yo no di a conocer, pero es correcta. Es una versión importante. Todo lo que venga de Mujica importa porque es una figura política absolutamente fundamental de este país", dijo Astori a El Espectador.

Fuentes políticas consultadas por El País, coincidieron que la falta de respaldo del MPP es un elemento a tener en cuenta por el ministro a la hora de definir si se presenta como candidato. De hacerlo debería competir con el intendente de Montevideo Daniel Martínez y con un candidato del MPP, que eventualmente sería Orsi. Dado este panorama, Astori deberá definir en los próximos meses si se arriesga una vez más y se presenta solo con el respaldo del Frente Líber Seregni a una candidatura o si opta por apoyar a otro candidato. A su vez, el diputado Oscar de los Santos alertó (Alianza Progresista) sobre un eventual "quiebre" del Frente Líber Seregni en caso de que se postule Astori.

En tanto, otros posibles candidatos a las elecciones del 2019 son el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y exdiputado comunista Oscar Andrade y la senadora Constanza Moreira, en representación de Casa Grande y los sectores aliados a ese grupo político.

Bergara en la lista de espera.

El presidente del Banco Central Mario Bergara adelantó en reuniones con frenteamplistas que tiene interés en ser candidato presidencial por el Frente Amplio en el año 2019, pero aseguró que esa posibilidad está atada a lo que resuelva el ministro de Economía Danilo Astori. Si éste se presenta finalmente, Bergara no se postulará a la competencia electoral.

El pedido de Vázquez a ministros.

En el Consejo de Ministros de Anchorena, el presidente Tabaré Vázquez reiteró el pedido a sus ministros de que se retiren en caso de que quieran presentarse como candidatos a las elecciones del 2019.

Según dijeron a El País fuentes oficialistas, en el pedido no se habló de fechas. En tanto, ninguno de los ministros adelantó su interés de competir electoralmente.

Los dos ministros que podrían optar por una salida anticipada son el ministro de Economía Danilo Astori y la de Industria Carolina Cosse.

En diciembre se proclamarán los candidatos presidenciales del Frente Amplio y hasta julio no se espera ningún anuncio oficial, aunque ya se conversa a la interna de los diferentes sectores sobre los posibles escenarios.

Fuentes de la coalición dijeron a El País que es previsible que se presenten entre cuatro y cinco candidatos en el Congreso. El organismo debe avalar las múltiples postulaciones, a diferencia de lo que sucedió en otras oportunidades donde se entendió mejor presentar una única candidatura. También en el mismo Congreso de diciembre se tiene que aprobar el nuevo programa de gobierno.