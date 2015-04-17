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El País Información

Asaltaron importadora; delincuentes tenían un fusil y chalecos antibalas

17/04/2015, 14:06
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Los delincuentes ingresaron al local sobre las 08:30 de esta mañana, amenazaron con una metralleta a los empleados que se encontraban en el lugar. La Policía investiga.

Sobre las 08:30 de esta mañana cuatro hombres encapuchados con armas y chalecos antibala llegaron a una importadora ubicada en la zona del Mercado Modelo. Ocho empleados se encontraban en el lugar. 

Según uno de los trabajadores, ingresaron con armas a las oficinas de la importadora y pidieron que se tiraran al piso. Uno de los delincuentes llevaba "una metralleta". Según informa El Observador se trataría de un fusil K47 y además portaban un revólver 9 milímetros, otro calibre 38 y una escopeta.  

La vocera de la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas de Jefatura de Montevideo dijo a El País que los rapiñeros lograron llevarse una suma abultada y que ninguna de las personas presentes resultó herida.

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