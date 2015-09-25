Asaltaron a policías y terminaron en el INAU

La jueza de Adolescentes, Patricia Borges y la fiscal Nancy Hagopian internaron ayer en un hogar del INAU a dos menores de 17 años que intentaron rapiñar, junto con un cómplice, a tres policías en la noche del lunes 7 en Behring y avenida José Batlle y Ordóñez, en la zona del barrio Lavalleja.

Los policías —dos hombres y una mujer— se identificaron. Uno de los jóvenes rapiñeros, Gonzalo Fabián Gioggia, de 19 años, murió al recibir un balazo en el tórax disparado por un agente.

Otro de los adolescentes rapiñeros se entregó el martes 22 en el juzgado penal de 19° Turno. Su cómplice fue capturado ayer.

En el juzgado penal, uno de los adolescentes confirmó que intentaron rapiñar a los tres policías para sacarles una moto y que el arma decomisada —una pistola 9 milímetros adaptada para disparar 30 tiros— era de ellos. Sin embargo, declaró que Gioggia fue muerto después que guardó el arma. En cambio, los policías testificaron que estaban conversando cuando llegaron los tres delincuentes armados. Les exigieron la moto y una mochila que llevaba uno de los efectivos. Este se resistió al robo, se presentó como policía, dio la voz de alto y se inició un tiroteo con los menores. El caso sigue abierto.

Ayer, en el juzgado de Adolescentes, se supo que los dos rapiñeros menores se habían llevado $ 6.000 y los celulares de los policías.

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