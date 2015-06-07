Asaltaron a 60 clientes en el bar Los Yuyos

Cuatro delincuentes fuertemente armados asaltaron en la noche del viernes, el popular bar Los Yuyos, ubicado en Luis Alberto de Herrera esquina Cubo del Norte, en pleno barrio Atahualpa.

Según indicaron fuentes policiales, los cuatro delincuentes ingresaron al local directo a las cajas. Dos de ellos en tanto redujeron a los más de 60 clientes que estaban a esa hora, cerca de la medianoche, en el local.

Si bien no hubo lesionados, el robo se cometió con mucha violencia y los asaltantes se llevaron hasta el dinero y pertenencias de los clientes. Entre los objetos que se llevaron había billeteras, joyas, relojes y celulares.

No se calculó aún la cantidad de dinero con el que se hicieron los delincuentes al salir del boliche.

Pocos minutos después del robo se hicieron presentes varias dotaciones policiales y se realizó una búsqueda en la zonas de Parque Posadas y Prado, pero sin éxito.

Según dijeron testigos del hecho, los cuatro delincuentes llegaron en un Volkswagen gris, en el que un quinto delincuente quedó esperando para facilitar la salida. Tomaron a toda velocidad hacia la parte trasera del complejo Parque Posadas.

Supermercado.

Otro robo de similares características se dio en un supermercado de Instrucciones y José María Silva. El asalto ocurrió sobre las 16:00 horas del día viernes.

Al local llegaron cuatro delincuentes armados y tras amenazar a clientes y empleados con armas largas, se hicieron del dinero de las cajas del local.

Según testimonios de testigos el robo fue rápido y violento, pero no hubo que lamentar heridos. Los cuatro delincuentes se fueron en dos motos, donde esperaba un quinto asaltante.

Barrio Atahualpa