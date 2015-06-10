Apareció el auto del robo a W y Red Pagos

El automóvil Volkswagen Bora negro, que fue utilizado en al menos tres robos en los últimos días en Montevideo fue encontrado ayer en la mañana por efectivos policiales, en un complejo de viviendas próximo a la zona de Malvín Norte.

Según indicaron fuentes policiales, los delincuentes habrían dejado el automóvil en la madrugada y fueron alertados por vecinos de este coche, el que no se reconocía como de ninguno de los vecinos del lugar.

Efectivos de Policía Científica trabajaron, buscando huellas y si bien, según manifestaron los investigadores, se encontró algún indicio "este no sería suficiente para atrapar a los delincuentes" que el pasado jueves robaron un local bailable en Punta Carretas y un local de Red Pagos.

La misma banda había robado un automóvil días atrás, con el que pretendieron asaltar a un hombre en la zona de Carrasco.

Según testigos del hecho, los delincuentes interceptaron a un hombre que llegaba a su vivienda en su automóvil, pero se encontraron con la sorpresa que la supuesta víctima estaba armado y disparó contra ellos.

Los delincuentes repelieron el ataque, pero terminaron fugando del lugar.

El hecho se registró en Bolivia y Belastiqui. Según el relato de la víctima, los delincuentes tenían armas automáticas, además de chalecos policiales y pasamontañas, cubriéndoles el rostro.

El automóvil Bora negro en el que se cometieron los atracos de la semana pasada, había sido robado de la zona de Punta de Rieles, el miércoles pasado.

En tanto, esa misma noche, se robaron un automóvil Kia, de color blanco, que abandonaron cuando el ataque contra el vecino de Carrasco, fue repelido a balazos por este.

Efectivos de las cuatro zonas en las que está divida Jefatura, trabajan en pos de averiguar la mayor cantidad de datos que permitan dar con los delincuentes que operan en esta banda considerada de alta peligrosidad.

Volkswagen Bora Negro.

Fue hallado en un complejo de la zona de Malvín Norte