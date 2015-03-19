Alertan por grupo de paraguayos que ofrece a los niños dinero por su pelo

La Policía de Canelones identificó a cuatro hombres y tres mujeres paraguayos que le ofrecen a los niños cortarles el pelo a cambio de dinero sin el consentimiento de sus padres. Aseguran que es para hacer pelucas.

La Jefatura de Policía de Canelones informó que en las últimas horas identificaron a un grupo de siete personas de nacionalidad paraguaya que se acercan a niños para ofrecerles cortarles el pelo y comprárselo.

Personal de la Seccional 2ª de Santa Lucía logró ubicar hasta el momento a cuatro hombres y tres mujeres. Siendo enterada la Justicia se les comunicó que está prohibido realizar esa maniobra con niños, sin el consentimiento de sus padres.

En la Jefatura de Policía de Canelones informaron a El País que los paraguayos dijeron que el pelo lo usan para hacer pelucas y las venden en Paraguay ya que tienen peluquería. Si bien el dato no es oficial, los paraguayos pagarían $ 1.000 a cada niño por cortarse el pelo.

Los paran en la calle y les ofrecen una suma de dinero. Hasta ahora la Policía pudo constatar que estuvieron en Santa Lucía, en Canelones y en Los Cerrillos.

Incluso en Canelones y Santa lucía los propios paraguayos se presentaron a la Seccional 1 para informar que iban a ofrecerle a niños cortarles el pelo para hacer pelucas con él. La Policía revisó los dos vehículos en los que andaban y "no tenían nada", indicó la Jefatura.

Luego la Policía los detuvo porque una mujer hizo la denuncia de que los paraguayos estaban molestando a niños de la zona, pero como no hay delito, la Justicia solo les advirtió que está prohibido cortarle el pelo a menores de edad sin consentimiento de los padres.



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