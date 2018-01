Agro: FA sale al cruce de reclamos

Políticos de todos los partidos se trasladaron ayer a Durazno a escuchar la proclama de los productores rurales. Dirigentes frenteamplistas coinciden en que hubo planteos "muy generales y algunos ya están siendo considerados". Desde la oposición se entiende que muchos de los reclamos al sistema político son "atendibles".

Una de las primeras en hablar fue la vicepresidenta Lucía Topolansky. Dijo que "está bien, si la gente tiene que hacer un reclamo, que se movilice", pero aseguró que le llamó la atención que no se haya hablado del costo que implica para los productores el arrendamiento de la tierra.

Con respecto al pedido de rebaja del 15% de la tarifa eléctrica, indicó que en los tambos se prorrogó la rebaja del precio de la energía por 90 días más. "Las tarifas públicas es un genérico y vamos a traer a tierra eso y vamos a analizar sector por sector", dijo a Subrayado. En cuanto a la propuesta de suspender el ingreso de funcionarios al Estado por un periodo de tres años —excepto en educación, seguridad y salud— respondió que se aplicó "en otros gobiernos" de la oposición y aunque no ingresaron por la vía directa "entraron por la ventana".

Para el senador Leonardo De León (Lista 711) la proclama "no contaba con elementos nuevos", pero se mostró favorable a que se estudie cada problemática caso a caso. En coincidencia con Topolansky, dijo que "llamó la atención que no hubo mención al tema de la renta de tierras, por las cuales los dueños de propiedades recaudaron US$ 640 millones".

Por su parte, el diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía señaló a El País que la proclama de los ruralistas "defiende más a los grandes que a los chicos" y tiene "contradicciones" al pedir un dólar más caro, que encarece el costo de insumos para sectores como los chacareros. Según afirmó, ahora el diálogo del gobierno debe ser con las gremiales rurales.

Por otro lado, el asesor del Ministerio de Economía Gabriel Papa cuestionó en Twitter al periodista y locutor Walter "Serrano" Abella, uno de los encargados de la oratoria. "Nunca lo había escuchado (...) Demagogo es poco", afirmó. Por su parte, la responsable de Comunicación del Frente Amplio, Bernardina Ribas, cuestionó al periodista Jorge Landi, encargado de leer la proclama ayer en Durazno. "Landi defendiendo a los que se fueron a invertir en Paraguay, el país de la desigualdad, donde además existe explotación de los trabajadores rurales. Claritos los objetivos de la distribución", comentó en Twitter.

En la misma red social, la Unión de Jóvenes Comunistas pidió separar "la paja del trigo" y agregó: "Lo que no se aguanta más es tanta tierra en pocas manos".

Por su parte, el dirigente frenteamplista Esteban Valenti llamó a tener en cuenta los planteos que se hicieron en Durazno. "Si el gobierno y la izquierda no escuchan atentamente lo que está diciendo el campo en su gran concentración se equivocará muy fuerte y hará que el país retroceda", aseguró en su cuenta de Twitter.

"Atendibles".

El senador y líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga se trasladó ayer a Durazno a escuchar de primera mano los pedidos de los productores rurales. "Fue una enorme movilización respetuosa, muchos de los planteos son atendibles, se necesita reducción de costos de energía y combustibles y una política tributaria y tarifaria que acompañe los procesos productivos", señaló el legislador a El País.

Además, afirmó que es necesario impulsar una reforma del Estado que pase por la reducción de los costos innecesarios, algo que según dijo el Frente prometió en campaña y no cumplió. Larrañaga agregó que comparte plenamente lo afirmado por los productores en cuanto a la necesidad de "revertir las visiones centralistas y burócratas que pretenden manejar el país sin conocer la realidad".

Para el senador de Alianza Nacional el gobierno debe escuchar al agro y tiene la obligación de entablar una mesa de diálogo con el movimiento de "autoconvocados", que según él considera ayer movilizó entre 40.000 y 45.000 personas en el departamento de Durazno.

Otro de los senadores del Partido Nacional que concurrió fue Álvaro Delgado (Todos), quien declinó hacer declaraciones sobre los contenidos de la proclama leída ayer para no quitar protagonismo a los productores rurales. "Vine a escuchar por integrar la Comisión de Ganadería del Senado, era de orden escuchar, como lo hago con el Pit-Cnt en el acto del 1° de mayo. Era importante hacerlo con tolerancia", acotó.

En filas del Partido Colorado también pidieron escuchar los reclamos de ruralistas. El senador José Amorín Batlle (Proba) dijo a El País que "la situación tal cual está no puede seguir. El gobierno tiene que escuchar en serio. Tabaré Vázquez y Danilo Astori no pueden seguir tratando a la gente con la soberbia que lo vienen haciendo. El agro es clave y una movilización como esta no pasa todos los días".

El exdiputado Gonzalo Mujica consideró que es "inaceptable" que el Frente use el concepto de la renta de la tierra para oponerlo a la rentabilidad de la producción". "La renta de la tierra no es una utilidad que le ingresa al propietario por tener tierra como quieren hacer creer", concluyó. Además dijo que no se debe poner en duda la legitimidad de la protesta.

Fratti evitó concurrir y en su lugar fue Garín.

La Comisión de Ganadería de Diputados se reunió ayer y definió que era mejor no concurrir como tal, como se había resuelto en una primera instancia dado que por mensajes que circularon por WhatsApp se había considerado que algunos políticos no serían bienvenidos. A uno de los que se nombró de forma explícita fue al diputado del Movimiento de Participación Popular Alfredo Fratti, quien a última hora decidió no asistir por considerar que la instancia "trascendió" el ámbito rural al sumarse otras organizaciones. El senador Daniel Garín (MPP) sí asistió.

CÓMO LO VIERON

​

Senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga "No fuimos a hacer política a Durazno, fuimos a escuchar, a dar la cara porque nos parece que es nuestra obligación. Además siempre hemos estado vinculados al sector agropecuario y acompañamos las movilizaciones anteriores".

Senador del Frente Amplio Leonardo De León "Llamó la atención que no hubo mención al tema de la renta de las tierras, por las cuales los dueños de propiedades recaudaron US$ 640 millones". La proclama leída ayer "no contaba con elementos nuevos".

Intendente de Montevideo Daniel Martínez "Respeto a cualquier movilización democrática. En la vida hay que tender puentes. Gente para criticar sobra. Son propuestas muy variadas. Hay que discutir con cabeza de Nación cómo atender. La soberbia nunca es buena consejera".

Dirigente del Frente Amplio Esteban Valenti "Si el gobierno y la izquierda no escuchan atentamente lo que está diciendo el campo en su gran concentración de Durazno, se equivocarán muy fuerte y hará que el país retroceda muchos años".

Diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez "Hay más gente en la playa Ramírez que en la concentración de Durazno. Parece que hubo muchas faltas con aviso (...) Las dificultades de pequeños productores se deben a condiciones que imponen grandes terratenientes".