¿Qué medidas le reclama el agro al gobierno para bajar el costo del Estado?

Once camiones, 25 ómnibus y 2.799 vehículos livianos participaron de la convocatoria que el campo realizó en Durazno, según datos confirmados a El País por la Dirección Nacional de Policía de Tránsito.



Durante varias horas, miles de personas se congregaron en el centro del país para reclamar al gobierno medidas que bajen los costos del Estado.



El acto duró varias horas y tuvo tres oradores principales. Al final Jorge Landi, coordinador y organizador del encuentro, leyó una proclama en la que resumió los puntos destacados que le piden al gobierno para enfrentar los problemas que afectan al sector.



1) FUNCIONARIOS PÚBLICOS. "Suspender el ingreso a la función pública por al menos por 3 años a excepción de cargos con requisito de título habilitante o que tengan atención en educación, salud o seguridad".



2) ASESORES. "Rever gastos de asesores que no son centrales para la función en la actualidad y esto abarca a todas las intendencias".



3) VIÁTICOS. "Aprobar rápidamente que los legisladores deban rendir sus viáticos y devolver los sobrantes".



4) GASTOS. "Suspensión de partidas como prensa, gastos de celular y gastos de secretarios".



5) PUBLICIDAD. "Eliminar campañas publicitarias del Estado que no apunten a campañas sanitarias".



6) FLOTA. "Recortar la flota de vehículos a la mitad: sería de pasar de 14.500 a menos de 7.000".



7) BAJAR COSTOS. "Que todos los organismos del Estado realicen un plan de reducción de costos de funcionamiento". Esto abarca "eliminar costos de alquiler para despachos y acomodarse con lo que se tiene".



8) POLÍTICAS SOCIALES. "Mantener las políticas sociales, pero buscando mayor eficiencia". "Las políticas de transferencias directas, rediseñarlas tomando en cuenta los estudios de la Facultad de Ciencias Económicas que muestran que no han mejorado las condiciones de vivienda y educación".



9) REGLA FISCAL. "Aprobar una ley fiscal que obligue a cualquiera que sea que gobierne a no gastar más de lo que ingresa".



10) COMBUSTIBLE Y ENERGÍA. "Mantener el gasoil a la paridad de importación". Además dijo que "la ministra planteó que había posibilidad de bajar 5% y mientas que el gremio de UTE decía que se podía bajar un 15%. "Creemos que hay que bajar 15% para dar mejora en la competitividad".



11) DEUDA. "No se pide quitas de deudas para nadie. Que cada uno se haga cargo de sus compromisos. Hay que trabajar en el reperfilamiento con períodos de gracia y paquetes de negociación de deuda". También "suspender las ejecuciones de colonos" para que "ni un productor más se vaya del campo".



12) DÓLAR. "El atraso cambiario está matando a muchos productores" por lo que solicitan que se tomen medidas para eliminar esto. "Como hubo un 2002 no queremos que exista para Uruguay un 2022"



13) A LOS POLÍTICOS. "Queremos que presenten ideas y políticas claras y no slogans bonitos desarrollados por empresas publicitarias".