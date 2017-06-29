Adeom realiza hoy otro paro de limpieza

Los funcionarios de Limpieza de la Intendencia de Montevideo realizarán un paro hoy, informó Aníbal Varela, presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom).

Este paro se lleva a cabo con motivo de la reunión tripartita que se desarrollará a las 9:00 de la mañana en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), donde las partes buscarán ponerle fin al conflicto que comenzó el jueves pasado.

Luego de la reunión, los trabajadores evaluarán si el resultado del encuentro fue satisfactorio para levantar la medida o si continuarán con ella y hasta cuándo.

Los paros se realizan de a dos horas por turno. Por lo tanto, en un turno de ocho horas, los trabajadores suelen realizar solo dos viajes al vertedero de Felipe Cardoso.

Los sindicalistas reclaman que se ponga en funcionamiento una comisión establecida en un acuerdo firmado el 5 de enero, que busca contemplar la insalubridad en el sector limpieza.

Según Varela, la Intendencia aún no proporcionó ropa de abrigo, ni una fecha de cuándo la van a entregar. Otro de los reclamos es que los funcionarios deben manejar vehículos en el vertedero que no han sido aprobados por la Sociedad Uruguaya de Control Técnico de Automotores (Sucta).

Expectativa.

La Intendencia de Montevideo no ha emitido declaraciones sobre el conflicto. Lo único que divulgó fue un comunicado en el que indicó: "El vaciamiento de los contenedores se está viendo afectado. Es posible que vecinas y vecinos adviertan problemas en las próximas jornadas".

La comuna informó que en los últimos días sancionó a dos funcionarios por haber dañado una maquinaria.

"La sanción fue analizada cautelosamente otorgando todas las garantías correspondientes", contó. Los funcionarios de Limpieza manifestaron su desacuerdo con esta medida.

El área de Desarrollo Ambiental de la Intendencia aguarda una definición de la asamblea de hoy para evaluar posibles medidas de contingencia con el objetivo de evitar que los contenedores se continúen desbordando en toda la capital.

Habitantes de Montevideo podrán reportar contenedores desbordados. Foto: A. Colmegna

BASURA DESBORDADA