A prisión conductor que generó persecución donde falleció inspector

Quien conducía el auto robado que generó una persecución, en la que falleció un inspector municipal, fue enviado a la cárcel por "un delito de atentado especialmente agravado en reiteración real con un delito de daños agravado".

La Justicia procesó con prisión al hombre que conducía el auto denunciado como robado y que días atrás generó una persecución en Montevideo en donde falleció un inspector municipal tras colisionar contra un ómnibus.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, Leonardo Nicolás Da Silva Olivera (poseedor de antecedentes penales) fue procesado con prisión "por un delito de atentado especialmente agravado en reiteración real con un delito de daños agravado".

El inspector municipal falleció en plena persecución al ser atropellado por un ómnibus, cuando cruzaba la avenida Uruguay.

Fuentes municipales dijeron a El País que se trataba de un funcionario con varios años de experiencia. "Fue una reacción humana sobre un hecho que lo superó", se indicó.

Según el protocolo de actuación, el inspector no debería haber perseguido al auto en fuga, ya que no tenía forma de detenerlo y se exponía tanto a un accidente como a toparse con un conductor armado.

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