45 días más con basura al cuello

Néstor Campal renunció a la IMM. Es el primer director político que deja a Daniel Martínez.

Néstor Campal asumirá hoy a las 15:00 horas como nuevo titular de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria.

El exdirector de Limpieza de la Intendencia de Montevideo ocupará el cargo en el que se desempeñó hasta ayer Leda Sánchez Bettucci. Fuentes consultadas por El País dijeron que Sánchez —hija de una bióloga grado 5 de la Facultad de la República— es "la persona que más sabe en el país de geofísica". El Ministerio informó ayer que continuará en funciones como asesora.

El alejamiento del titular de la División Limpieza de la IMM se concreta en un momento crítico de la administración municipal con respecto a la recolección de residuos en la capital. Campal dijo ayer a El País que el cargo para el que fue designado es "el mejor al que podía aspirar" como geólogo. Indicó que se lo ofreció la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y que si bien le había informado hace algún tiempo al intendente Daniel Martínez sobre su deseo de dejar de ser el director de Limpieza de Montevideo, la confirmación se la dio el lunes de esta semana, cuando el presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto para su designación. También indicó que hizo la correspondiente consulta a su sector político (la lista 2121 de Asamblea Uruguay) y que el líder de su sector, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, está "muy contento" con el hecho de que pase a formar parte del gobierno nacional.

Por el momento no hay un sustituto para Campal en la División Limpieza, aunque podría ser remplazado por un técnico hasta tanto se tome una decisión política sobre el cargo.

Campal fue jerarca de la Intendencia de Montevideo durante las tres últimas administraciones frenteamplistas: las de Ricardo Ehrlich, Ana Olivera y Daniel Martínez, ocupando el cargo de director en las áreas de Saneamiento, Desarrollo Ambiental y Movilidad Urbana. En este último departamento, su-brogó al exdirector Gerardo Urse, removido por Ana Olivera tras el fracaso del Corredor Garzón. Con un perfil más técnico, Campal introdujo los cambios que se podían hacer en la avenida, los cuales no fueron suficientes para que la obra rindiera sus frutos de acuerdo a la inversión realizada.

Como informara El País la semana pasada, el alejamiento de Campal del cargo se produce luego que fuera sustituido el gerente de Limpieza de la IMM, Daniel Nogueira, ingresando en su lugar Eduardo Parra. En setiembre del año pasado el intendente Daniel Martínez también removió al gerente de Mantenimiento de la flota de Limpieza, Ing. Pablo Escalante. En su lugar quedó Federico Lluberas, quien fuera director del Servicio de Locomoción de la comuna y últimamente se desempeñara en el sector Mantenimiento del Palacio Municipal.

Según supo El País, otros integrantes de la División Limpieza han expresado su deseo de renunciar a los cargos e incluso hay quienes han tenido problemas de salud por las tensio- nes internas que viene generando la acumulación de basura en Montevideo.

Reclamos a 90 días.

Ayer, un cartel colocado a la entrada de la oficina de la División Limpieza, ubicada en el 6° Piso del Palacio Municipal, señalaba que los reclamos por el estado de los contenedores pueden hacerse por el 1950 3000 opción 3, pero se advertía que "por la cantidad de reclamos recibidos y los recursos disponibles, los reclamos están siendo atendidos en un plazo de 90 días".

Campal es optimista y asegura que con la llegada de los primeros 5 camiones nuevos, el problema "grueso" de la acumulación de basura se solucionará. Pero para eso habrá que esperar otros 45 días.

"Empezamos una compra de camiones en diciembre y nos los van a entregar en enero del año que viene: es un proceso larguísimo. Hicimos una compra de urgencia más o menos en la misma fecha y los vamos a tener en 45 días. No se saltea en ninguno de los dos casos ningún proceso legal, lo cual es más importante que cualquier otra cosa; en eso no tengo ninguna duda", anotó.

El exjerarca municipal admitió la responsabilidad de la División Limpieza en el problema, aunque también marcó la existencia de problemas socioculturales que están incidiendo, como los hurgadores y los propios vecinos que dejan la basura fuera del contenedor.

"Es justo que el ciudadano tenga un servicio de calidad. También es absolutamente injusto que se le cargue a la División Limpieza la responsabilidad de resolver los problemas sociales de la sociedad uruguaya. Porque no tiene las herramientas, ni los medios, y porque no es su función", concluyó.

Así estaban cuatro puntos de Montevideo ayer a distintas horas. Foto: El País

NADIE A QUIEN CULPARANDRÉS LÓPEZ REILLY