Horóscopo del viernes 8 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
Cada signo vivirá desafíos y oportunidades únicas. Descubrí cómo alinear tu energía con el universo y sacar el máximo provecho este viernes 8 de mayo de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
Cierran la semana con un ritmo activo y sostenido. Con el correr de las horas se sienten más firmes y constantes. Avancen con esa energía que los caracteriza.
Tauro
El día presenta idas y vueltas, pero de a poco ganan seguridad. Hacia el final logran claridad para organizar el fin de semana. Confíen en sus decisiones.
Géminis
La mañana puede resultar exigente, aunque luego encuentran espacio para atender asuntos pendientes. Con paciencia, logran ordenar lo importante.
Cáncer
El arranque es acelerado y más tarde surge una sensación de exigencia frente a tareas postergadas. Conviene mantener la calma y administrar mejor los tiempos.
Leo
Aumenta el sentido de responsabilidad frente a temas que ya no admiten demora. Retoman tareas que habían dejado en pausa y avanzan con decisión.
Virgo
El panorama se vuelve más claro y concreto con el paso de las horas. El fin de semana promete disfrute si logran planificar con anticipación.
Libra
El esfuerzo encuentra recompensa y el carisma facilita vínculos. Se sienten a gusto en lo social y encuentran espacios para distenderse.
Escorpio
El día inicia con mucha energía y luego toma un tono más intenso. Si logran organizarse, podrán capitalizar una jornada cambiante pero favorable.
Sagitario
La clave está en activar desde temprano. La voluntad marca el rumbo y permite que el resto del día fluya con mayor naturalidad.
Capricornio
El viernes invita a proyectar el fin de semana. Toman la iniciativa y organizan a su manera. Sagitario puede aportar una ayuda valiosa.
Acuario
Aunque buscan innovación, todo tiende a ordenarse más de lo previsto. Se sienten exigidos, pero encuentran apoyo en su entorno cercano.
Piscis
Lejos de la nostalgia, el día se presenta práctico y enfocado. Es buen momento para organizar planes concretos a futuro.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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