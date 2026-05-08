Horóscopo del viernes 8 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Cierran la semana con un ritmo activo y sostenido. Con el correr de las horas se sienten más firmes y constantes. Avancen con esa energía que los caracteriza.

Tauro

El día presenta idas y vueltas, pero de a poco ganan seguridad. Hacia el final logran claridad para organizar el fin de semana. Confíen en sus decisiones.

Géminis

La mañana puede resultar exigente, aunque luego encuentran espacio para atender asuntos pendientes. Con paciencia, logran ordenar lo importante.

Cáncer

El arranque es acelerado y más tarde surge una sensación de exigencia frente a tareas postergadas. Conviene mantener la calma y administrar mejor los tiempos.

Leo

Aumenta el sentido de responsabilidad frente a temas que ya no admiten demora. Retoman tareas que habían dejado en pausa y avanzan con decisión.

Horóscopo

Virgo

El panorama se vuelve más claro y concreto con el paso de las horas. El fin de semana promete disfrute si logran planificar con anticipación.

Libra

El esfuerzo encuentra recompensa y el carisma facilita vínculos. Se sienten a gusto en lo social y encuentran espacios para distenderse.

Escorpio

El día inicia con mucha energía y luego toma un tono más intenso. Si logran organizarse, podrán capitalizar una jornada cambiante pero favorable.

Sagitario

La clave está en activar desde temprano. La voluntad marca el rumbo y permite que el resto del día fluya con mayor naturalidad.

Capricornio

El viernes invita a proyectar el fin de semana. Toman la iniciativa y organizan a su manera. Sagitario puede aportar una ayuda valiosa.

Acuario

Aunque buscan innovación, todo tiende a ordenarse más de lo previsto. Se sienten exigidos, pero encuentran apoyo en su entorno cercano.

Piscis

Lejos de la nostalgia, el día se presenta práctico y enfocado. Es buen momento para organizar planes concretos a futuro.

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