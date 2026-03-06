Horóscopo del viernes 6 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Desde ayer la Luna en Libra los vuelve más emotivos y dubitativos. No es jornada para definiciones trascendentes. Proyecten el fin de semana y ajusten expectativas.

Tauro

Tienen más paciencia de lo habitual y eso mejora el clima con quienes los rodean. No se apuren ni fuercen respuestas. Todo encontrará su cauce natural si sostienen la calma.

Géminis

La creatividad está intacta, pero conviene postergar para mañana lo que hoy imaginan. Necesitan mayor claridad antes de decidir. Día sensible; escuchen lo que sienten.

Cáncer

Con Venus en Piscis hasta hoy, se cierra una etapa cargada de emoción. Aprovechen para concluir pendientes. Mañana marca un inicio; hoy representa el cierre necesario.

Leo

Amigos y allegados los buscan para tomar decisiones. Asuman ese rol motivador, pero sin imponer. Mañana será clave para ordenar prioridades y avanzar con mayor firmeza.

Virgo

Las emociones pesan y exigen revisión. A partir de mañana podrán dar vuelta la página y retomar proyectos con otra energía. Escorpio puede aportar profundidad y consejos.

Horóscopo

Libra

La Luna en su signo intensifica el deseo de expansión. Desde el lunes estarán en condiciones de decidir con audacia. Proyéctense, pero con estrategia.

Escorpio

Se muestran decididos en el plano afectivo y eso fortalece vínculos. Libra impulsa acciones concretas y los anima a salir de la quietud. Aprovechen el envión.

Sagitario

Desde ayer todo resulta cambiante. La vida social los estimula y alterna con momentos de introspección. Viernes dinámico, con espacio para disfrute genuino.

Capricornio

Hoy la sensibilidad se impone más de lo que quisieran. Mañana el panorama será más claro y estable. No tomen decisiones en caliente; proyecten con serenidad.

Acuario

Viernes activo, con tareas originales y buen humor predominante. Desde mañana el mundo emocional cobrará mayor relevancia y eficacia. Equilibren razón y sentimiento.

Piscis

Último día de Venus en su signo. Es momento de aclarar sentimientos y abrir el diálogo pendiente. Hablen con honestidad: la claridad fortalecerá sus vínculos.

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