Horóscopo del viernes 31 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

El mes termina con un viernes cambiante, de mucha actividad y también de gran sensibilidad. Aprovechen la energía disponible y no tomen decisiones apresuradas.

Tauro

Cierran una tarea que les demandó mucho esfuerzo y dedicación. Permítanse expresar lo que sienten y valorar todo el camino recorrido.

Géminis

El cierre del mes será intenso, con varias responsabilidades por completar. Organicen prioridades y encaren cada desafío con decisión.

Cáncer

Finaliza una etapa cargada de emociones. Hay asuntos que no pueden seguir postergando y este viernes será ideal para darles un cierre definitivo.

Leo

La jornada comenzará con algo de cansancio, pero el panorama mejorará con el correr de las horas. Sentirán alivio al comprobar que una etapa llega a su fin.

Virgo

No será el mejor día para cerrar asuntos importantes. Estarán especialmente sensibles y un recuerdo reciente despertará el deseo de retomar algo que quedó pendiente.

Libra

El viernes comienza con mucha actividad y ustedes sabrán cómo resolver cada desafío. Esa capacidad les permitirá cerrar una etapa con plena confianza.

Horóscopo

Escorpio

La Luna ingresa en Piscis y permanecerá allí durante todo el fin de semana. Es un buen momento para dejar atrás una etapa que ya perdió fuerza.

Sagitario

Las emociones estarán muy presentes y podrían demorar algunas decisiones. Busquen el apoyo de Piscis, porque les aportará claridad y serenidad para avanzar.

Capricornio

Llega el momento de cerrar un ciclo que ya cumplió su propósito. La influencia de Piscis facilitará ese proceso, aunque las emociones estarán a flor de piel.

Acuario

El futuro empieza a tomar forma y tendrán mucho por hacer. Organicen prioridades y dejen para otro momento las obligaciones que hoy pueden esperar.

Piscis

La Luna entra en su signo y permanecerá hasta el domingo. Su intuición estará fortalecida y muchas personas buscarán su consejo. Aprovechen ese protagonismo.

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