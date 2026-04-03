Horóscopo del viernes 3 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

El día comienza con dudas e incertidumbre, pero todo tomará forma y ganará en claridad emocional. Confíen en ese proceso y manténganse atentos a las señales.

Tauro

Aprovechen las primeras horas para avanzar. Luego, la Luna en Escorpio puede generar cuestionamientos y cierta incomodidad. La clave estará en una buena organización.

Géminis

Tendrán oportunidades para reencontrarse con personas queridas. No se demoren en concretar esos planes, ya que pequeños desacuerdos pueden surgir más tarde.

Cáncer

Las dudas marcan el inicio, pero lentamente el panorama se ordena. Eviten decisiones apresuradas y den tiempo a que las situaciones se acomoden.

Leo

La energía social será protagonista. Estarán muy activos y rodeados de gente durante toda la jornada. Eviten caer en discusiones sin importancia.

Virgo

No es un buen momento para revisar el pasado. Enfóquense en el presente y tengan claro qué responsabilidades les corresponden. Aprender a seleccionar será fundamental.

Libra

Con el paso de las horas, las emociones se intensifican. Pueden surgir temas del pasado que conviene no reactivar. Busquen equilibrio y distancia.

Escorpio

La Luna ingresa en su signo y marca el clima de todo el fin de semana. Eviten decisiones apresuradas y dense tiempo para ordenar lo que sienten.

Horóscopo

Sagitario

Las primeras horas son ideales para delegar tareas. Luego, la intensidad de la Luna en Escorpio puede llevarlos a dispersarse. Organicen bien sus tiempos.

Capricornio

Se abre una oportunidad para retomar asuntos propios que habían quedado pendientes. Acercarse a Escorpio puede resultarles de gran ayuda.

Acuario

La intensidad del día puede generar momentos de mal humor. Será importante anticiparse y buscar el equilibrio en vínculos con Cáncer o Piscis.

Piscis

La sensibilidad estará en primer plano. Tendrán la capacidad de poner límites en conversaciones y situaciones. Eviten discusiones innecesarias.

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