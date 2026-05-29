Horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
Cada signo vivirá desafíos y oportunidades únicas. Descubrí cómo alinear tu energía con el universo y sacar el máximo provecho este viernes 29 de mayo de 2026.
Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados?Descubrí qué dice el horóscopo.
Aries
La semana termina y el fin de semana promete salidas y movimiento con la Luna en Sagitario. Hoy conviene dejar fluir todo y evitar discusiones innecesarias.
Tauro
Desde ayer vienen lidiando con temas personales difíciles de resolver. Lo mejor será delegar en Escorpio aquello que no desean hacer. Poco y bien.
Géminis
Será un día intenso de principio a fin. Conviene no hablar de asuntos sobre los que todavía tienen dudas. Hoy menos será más.
Cáncer
Disfruten de ese proyecto que tienen en mente porque llega acompañado de entusiasmo y energía positiva. Todo lo que propongan tendrá buena respuesta.
Leo
Desde ayer arrastran asuntos personales que necesitan resolver cuanto antes para sentirse mejor con el entorno. La intensidad continúa presente durante esta jornada.
Virgo
Su racionalidad habitual hoy estará atravesada por emociones fuertes que necesitan expresar. Hablen claro y no oculten lo que sienten.
Libra
La clásica dualidad para decidir hoy quedará en segundo plano. Tendrán más firmeza para pensar y proyectar tareas futuras. Confíen en ustedes.
Escorpio
Siguen liderando decisiones dentro del zodiaco y eso les permite ser escuchados con atención. Será un día cálido, cercano y afectuoso.
Sagitario
No se apresuren a tomar decisiones que todavía no están definidas. Bajen la intensidad y esperen a mañana para expresarse mejor.
Capricornio
Todo avanza con fuerza y expansión, lo que mejora el vínculo con quienes los rodean. Animarse a hablar de sentimientos será positivo.
Acuario
Tienen demasiadas ideas en la cabeza, aunque pocas reflejan lo que realmente sienten. Sus decisiones, de todos modos, serán firmes y auténticas.
Piscis
Excelente día para proyectar un fin de semana relajado y cercano. Los sentimientos aparecerán en cada conversación y generarán un clima muy positivo.
* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.
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