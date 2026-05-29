Horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana termina y el fin de semana promete salidas y movimiento con la Luna en Sagitario. Hoy conviene dejar fluir todo y evitar discusiones innecesarias.

Tauro

Desde ayer vienen lidiando con temas personales difíciles de resolver. Lo mejor será delegar en Escorpio aquello que no desean hacer. Poco y bien.

Géminis

Será un día intenso de principio a fin. Conviene no hablar de asuntos sobre los que todavía tienen dudas. Hoy menos será más.

Cáncer

Disfruten de ese proyecto que tienen en mente porque llega acompañado de entusiasmo y energía positiva. Todo lo que propongan tendrá buena respuesta.

Leo

Desde ayer arrastran asuntos personales que necesitan resolver cuanto antes para sentirse mejor con el entorno. La intensidad continúa presente durante esta jornada.

Virgo

Su racionalidad habitual hoy estará atravesada por emociones fuertes que necesitan expresar. Hablen claro y no oculten lo que sienten.

Libra

La clásica dualidad para decidir hoy quedará en segundo plano. Tendrán más firmeza para pensar y proyectar tareas futuras. Confíen en ustedes.

Horóscopo

Escorpio

Siguen liderando decisiones dentro del zodiaco y eso les permite ser escuchados con atención. Será un día cálido, cercano y afectuoso.

Sagitario

No se apresuren a tomar decisiones que todavía no están definidas. Bajen la intensidad y esperen a mañana para expresarse mejor.

Capricornio

Todo avanza con fuerza y expansión, lo que mejora el vínculo con quienes los rodean. Animarse a hablar de sentimientos será positivo.

Acuario

Tienen demasiadas ideas en la cabeza, aunque pocas reflejan lo que realmente sienten. Sus decisiones, de todos modos, serán firmes y auténticas.

Piscis

Excelente día para proyectar un fin de semana relajado y cercano. Los sentimientos aparecerán en cada conversación y generarán un clima muy positivo.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.