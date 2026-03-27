Horóscopo del viernes 27 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Con el correr de las horas recuperan firmeza. El ingreso de la Luna en Leo refuerza su carácter y les devuelve decisión. Es un buen momento para apoyarse en vínculos afines.

Tauro

La jornada se presenta activa y productiva. Las tareas personales avanzan con seguridad y claridad. Confían en lo que proponen y eso se nota en los resultados.

Géminis

Se abren opciones para tomar decisiones relevantes a futuro. Algunas influencias aportan impulso y otras ansiedad. Elijan con criterio los espacios en los que participan.

Cáncer

Las primeras horas resultan clave para cerrar un tema personal pendiente. Luego, ganan en concreción y estabilidad. Aprovechen ese cambio a su favor.

Leo

La Luna ingresa en su signo y potencia su energía. Se sienten más seguros para actuar con decisión y claridad. Es un día para avanzar sin dudar.

Virgo

El día presenta altibajos y definiciones que llegan de forma gradual. La firmeza se consolida hacia el inicio de la próxima semana. Mantengan el orden.

Libra

Todo fluye con intensidad y convicción. Se sienten cómodos con su entorno y ganan en carácter. Es una jornada propicia para afirmarse en sus decisiones.

Horóscopo

Escorpio

No disponen de todo el día para resolver un asunto importante. Actúen con rapidez y estrategia. El contexto cambia y exige atención.

Sagitario

La energía mejora con el paso de las horas. Si el día comienza con cierta nostalgia, luego se impone un ritmo más activo y concreto.

Capricornio

El inicio puede resultar complejo, pero luego recuperan firmeza y credibilidad. La tendencia mejora hacia el cierre. Eviten tensiones innecesarias.

Acuario

El cambio lunar puede generar roces o discusiones sin sentido. No vale la pena insistir. Deleguen lo que no desean encarar y preserven energía.

Piscis

Las primeras horas favorecen acuerdos y planificación. Más tarde, aumenta la exigencia. Aun así, el balance es positivo si administran bien sus tiempos.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.