Horóscopo del viernes 24 de julio de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La Luna ingresa en Sagitario y les aporta dinamismo y optimismo. Leo también favorecerá su confianza. Aprovechen el impulso para avanzar.

Tauro

La tensión de los últimos días empieza a quedar atrás. La Luna en Sagitario despertará las ganas de planificar un viaje o una nueva aventura.

Géminis

El trabajo mostrará señales de mejora, aunque la Luna en Sagitario sumará tareas que no los entusiasmarán. Mantengan la calma.

Cáncer

La comunicación fluirá con mayor naturalidad y favorecerá sus proyectos. Será una jornada ideal para compartir y fortalecer vínculos. No se aíslen.

Leo

Excelente momento para organizar ese viaje que hace tiempo desean hacer. La energía estará de su lado y les dará seguridad para decidir.

Virgo

No será el mejor día para hablar de amor. La Luna en Sagitario podría llevarlos a responder con apuro. Midan las palabras.

Libra

Podrían surgir oportunidades laborales vinculadas con el exterior. Elijan bien las personas con quienes compartirán sus proyectos. Sagitario será un buen aliado.

Horóscopo

Escorpio

Después de varios días intensos, empezarán a recuperar energías. Aries, Leo y Sagitario les brindarán el apoyo que hoy necesitan.

Sagitario

La Luna llega a su signo y potencia sus iniciativas. Será un gran momento para planificar un viaje y presentar nuevos proyectos. Escucharán sus ideas.

Capricornio

La ansiedad podría jugarles en contra. No intenten resolver todo hoy. Esperar hasta el lunes será la mejor decisión.

Acuario

Sagitario los impulsará a disfrutar más y dejar de lado preocupaciones innecesarias. Será una jornada liviana, ideal para compartir y reír.

Piscis

Hoy tendrán la oportunidad de resolver un asunto personal con sinceridad. Cáncer y Sagitario serán los signos que mejor podrán acompañarlos.

* Podés seguir a nuestra astróloga en www.susastros.com, Instagram, Facebook o en su canal de YouTube.