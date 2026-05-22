Horóscopo del viernes 22 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

La Luna en Leo les aporta energía y decisión para resolver tareas con eficacia. No aflojen ahora porque están en un momento muy favorable.

Tauro

Con el Sol ya en Géminis deberán moverse con más rapidez y adaptarse a nuevos ritmos. El cansancio aparecerá, pero el resultado valdrá la pena.

Géminis

Comienza su temporada y poco a poco sentirán más agilidad mental y entusiasmo. Las propuestas que hagan tendrán buena recepción en su entorno.

Cáncer

Todo avanza con más velocidad de la habitual y eso les permitirá atender varios temas a la vez. Será un día ideal para compartir con amistades.

Leo

La Luna continúa en su signo y fortalece su confianza personal. Todo lo que propongan tendrá apoyo y buenas respuestas de quienes los rodean.

Virgo

Están ante un cambio importante que empezará a definirse durante el fin de semana. Proyecten sin miedo porque el panorama será positivo.

Libra

El ingreso del Sol en Géminis les devuelve dinamismo y ganas de hacer muchas cosas al mismo tiempo. La Luna en Leo ayudará a mantener el equilibrio.

Horóscopo

Escorpio

Con el cierre de la etapa taurina sentirán más libertad y alivio frente a situaciones que venían pesando demasiado. Sigan adelante con seguridad.

Sagitario

Géminis acelera el ritmo de sus días, mientras la Luna en Leo les aporta energía y entusiasmo. Será una jornada intensa pero muy entretenida.

Capricornio

La informalidad de ciertas situaciones puede ponerlos algo nerviosos. No intenten controlar todo y concentren la energía solo en lo realmente importante.

Acuario

Siguen arrastrando temas que todavía no logran definir con claridad. Lo más conveniente será delegar responsabilidades y evitar cargar con todo.

Piscis

Será un día inteligente para marcar límites antes del fin de semana. Hay obligaciones que no querrán asumir más adelante, así que resuélvanlas hoy.

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