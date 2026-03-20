Horóscopo del viernes 20 de marzo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana llega a su cierre y conviene actuar con prudencia. Si miden bien cada paso, podrán comenzar a gestar algo interesante para el futuro. Piensen antes de opinar.

Tauro

Todo apunta al fin de semana con la Luna en su signo. El clima será favorable para disfrutar y proyectar planes agradables. Hoy limítense a cumplir con lo necesario.

Géminis

La jornada invita a actuar con autenticidad y decisión. Varias ideas que rondan en su cabeza pueden empezar a tomar forma. Confíen en lo que piensan.

Cáncer

El día puede traer discusiones menores que se resolverán con rapidez. No les den más importancia de la necesaria. Piscis y Aries resultan buenas compañías hoy.

Leo

Se sienten activos y con iniciativa. La comunicación irá mejorando con el paso de los días. Eviten apresurarse y permitan que cada cosa llegue a su momento.

Virgo

La antesala del fin de semana llega con cierta inquietud. Habrá tareas concretas por delante. Si algo no les entusiasma, conviene delegarlo.

Libra

Desde ayer se percibe algo de confusión y mal humor. Eviten opinar sobre temas que aún no tienen claros. Hablar sin certeza podría generar más dudas.

Escorpio

El ritmo del día será intenso y rápido. La opinión de ustedes puede surgir con fuerza. Conviene expresarse con calma y permitir que las situaciones fluyan.

Horóscopo

Sagitario

La ansiedad se mezcla con una energía activa. Hoy pueden expresar lo que piensan con claridad. Su palabra tendrá impacto si hablan con franqueza.

Capricornio

Desde ayer sienten que la comunicación no resulta del todo eficaz. Conviene esperar antes de dar una aprobación definitiva. El fin de semana traerá mejores condiciones.

Acuario

La jornada mezcla emoción y entusiasmo. Surge el deseo de iniciar algo nuevo con ilusión. Permitan que esa energía los motive.

Piscis

Mercurio avanza directo en su signo y favorece la expresión sincera. Podrán relacionarse con sensibilidad y autenticidad. Aprovechen este impulso.

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