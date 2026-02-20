Horóscopo del viernes 20 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana se cierra con la Luna en su signo y eso los coloca al frente de todo. Es un día ideal para retomar tareas que dejaron de lado y avanzar con decisión. Confíen en su empuje.

Tauro

La jornada resulta más acelerada de lo que les agrada. Tengan en cuenta ese desajuste y no se exijan de más. El domingo llega con un clima mucho más calmo y reparador.

Géminis

Las cosas se resuelven con rapidez y de manera inesperada. Esa velocidad puede generar nerviosismo. Antes de opinar, conviene frenar un segundo y ordenar ideas.

Cáncer

Algunas tareas no encuentran hoy el momento justo, pero la energía empieza a acomodarse para el corto plazo. No se frustren: lo que no sale ahora, avanza pronto.

Leo

La energía está alta y se refleja en el vínculo con los demás. Todo se entiende mejor y recibe apoyo. Día oportuno para pedir, proponer y avanzar en lo que necesitan.

Virgo

Tras jornadas exigentes, aparece una sensación de reactivación. Hay avances concretos, aunque la ansiedad puede jugar en contra. Esperar al domingo les dará mayor claridad.

Libra

Sintonizan con una energía ariana que no admite dudas. Hoy las definiciones piden rapidez y firmeza. Apoyarse en Aries facilita decisiones y despeja el camino.

Escorpio

Los pendientes siguen presentes, pero no quieren resolverlos a las apuradas. Delegar lo que no desean asumir es una buena estrategia para cuidar su energía.

Horóscopo

Sagitario

Con la Luna en Aries, todo se acelera. Las ideas y sensaciones se acumulan y nada parece poder esperar. Jornada intensa, dinámica y muy activa.

Capricornio

Hay obligaciones que no pueden postergar, aun con una energía algo rígida. Avancen igual: el esfuerzo empieza a rendir frutos hacia el domingo.

Acuario

Las ideas a futuro se multiplican y piden resolución rápida. Aries, Leo y Sagitario resultan grandes aliados para concretar. Es momento de animarse.

Piscis

El día fluye con oportunidad y ustedes marcan el rumbo. Pueden orientar a Aries sin imponer, desde la sutileza. Esa actitud juega claramente a su favor.

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