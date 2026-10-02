Horóscopo del viernes 2 de octubre de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana termina con el inicio de un nuevo mes y eso los lleva a decidir sobre el futuro. No se apuren: esperen a la próxima semana.

Tauro

Si tienen algo afectivo para encarar, hoy es un día clave. Eviten decisiones apresuradas, porque asumirán riesgos innecesarios. Poco y bien, hoy.

Géminis

La Luna continúa en su signo y les da impulso para avanzar con tareas personales pendientes. Escorpio los apoyará hoy.

Cáncer

Están ante una decisión que quieren tomar con rapidez, pero todavía no logran concretarla. Esperen al fin de semana para decidir.

Leo

Hay temas que todavía no pueden encarar y eso puede generarles ansiedad. El lunes será el día clave, así que organícense.

Virgo

Hay dos maneras de encarar una situación y eso puede ponerlos nerviosos. No se aíslen, pero tampoco se apuren a decidir. Día muy cambiante y activo.

Libra

Sus sentimientos son intensos y tienen ganas de concretar tareas que han dejado de lado. Disfruten de compartir con Géminis, que los divierte.

Horóscopo

Escorpio

Tienen ganas de expresar lo que sienten y atraviesan el momento previo a un cambio inesperado. Proyecten el fin de semana con calma.

Sagitario

Desde ayer están algo distraídos con tareas personales que no terminan de resolver. No se apuren a tomar decisiones: esperen al lunes para avanzar.

Capricornio

Lo que puedan encarar hoy tiene más posibilidades de salir como esperan que si lo dejan para el fin de semana. Cáncer los ayudará.

Acuario

Encaren esa tarea pendiente y eviten postergar asuntos. Será un día activo y positivo. Adelante.

Piscis

El mes recién comienza, pero para ustedes las mejores opciones aparecen el fin de semana, cuando la Luna en Cáncer los llevará a sentirse más activos. Solo por hoy, aprovechen.

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