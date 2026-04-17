Horóscopo del viernes 17 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Cierran la semana con tareas firmes y sostenidas, esas que venían postergando. Hoy aparece el momento justo para concretar. Tauro aporta estabilidad y respaldo.

Tauro

La Luna en su signo, hoy y mañana, eleva el ánimo y ordena lo pendiente. Varias tareas se resuelven como esperaban. Disfruten del ritmo y de los resultados.

Géminis

Se muestran activos y con intención de definir asuntos demorados. El avance será paulatino, pero consistente. Tauro los empuja a actuar con más foco.

Cáncer

El viernes llega cargado y con respuestas más cercanas a lo que buscaban. Aries apura, Tauro calma. Elijan el ritmo que mejor les funcione.

Leo

Conviene postergar el análisis de temas relevantes. Hoy, la resolución será lenta, pero con criterio. La paciencia juega a favor.

Virgo

Jornada clave para ordenar idas y vueltas recientes. Varias cuestiones pendientes encuentran salida. Aprovechen para cerrar lo importante.

Libra

Tras días intensos, la Luna en Tauro trae serenidad. Se sienten más equilibrados y seguros al decidir. Confíen en esa calma.

Escorpio

Con la Luna en su opuesto, Tauro, hoy y mañana conviene evitar discusiones y planes poco claros. El clima es cambiante. Prudencia.

Horóscopo

Sagitario

Baja la velocidad, sube la precisión. Temas sin definir empiezan a tomar forma. Estas jornadas resultan decisivas. Mantengan el rumbo.

Capricornio

Tauro se vuelve un aliado clave. Les aporta firmeza para opinar y proyectar. Buen momento para decisiones a futuro.

Acuario

La obstinación domina el día y exige cerrar asuntos pendientes. Escorpio puede inquietarlos por momentos. Eviten tensiones innecesarias.

Piscis

El ritmo es calmo, pero las decisiones pesan. Se abren definiciones personales importantes para el futuro. Avancen sin dudar.

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