Horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo
Cada signo vivirá desafíos y oportunidades únicas. Descubrí cómo alinear tu energía con el universo y sacar el máximo provecho este viernes 15 de mayo de 2026.
Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar?Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.
Aries
La semana termina con más calma y dejando ver un fin de semana cargado de energía positiva. Será un gran momento para proyectar y organizar planes.
Tauro
La Luna en su signo hoy y mañana les dará bienestar y cercanía con quienes los rodean. No se preocupen por lo que no pueden resolver ahora.
Géminis
Se sentirán más lentos frente a tareas que antes resolvían con facilidad. Desde el domingo todo comenzará a fluir mejor. Piensen en lo que viene.
Cáncer
Tendrán seguridad en cada paso y en las decisiones que tomen. Una salida o encuentro con amigos puede renovarles el ánimo y hacerles muy bien.
Leo
Todo avanzará de manera estable y sin grandes conflictos. Hablen solo lo necesario para evitar discusiones o enojos que no valen la pena.
Virgo
Jornada tranquila y positiva donde aquello que proyecten podrá concretarse de buena forma. No dejen pasar el día sin pensar en algo a futuro.
Libra
Finalmente llega un viernes mucho más activo y favorable para organizar un buen fin de semana. Tauro será clave para ayudarlos a ordenarse.
Escorpio
Habrá momentos incómodos con personas de su entorno y sentirán que cargan tareas innecesarias. Buscar apoyo en Tauro les dará más tranquilidad.
Sagitario
Día ideal para definir un tema laboral que vienen postergando desde hace tiempo. Será importante pensar bien antes de opinar o decidir.
Capricornio
Después de jornadas aceleradas, llega el viernes estable que tanto necesitaban. Será un buen momento para enfocarse en objetivos futuros.
Acuario
El futuro dependerá de la estabilidad y firmeza que demuestren hoy. Las acciones concretas valdrán mucho más que las palabras.
Piscis
Todo a su alrededor los ayudará a encarar asuntos personales pendientes. No se apuren, porque el día tendrá un ritmo lento pero favorable.
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