Horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

La semana termina con más calma y dejando ver un fin de semana cargado de energía positiva. Será un gran momento para proyectar y organizar planes.

Tauro

La Luna en su signo hoy y mañana les dará bienestar y cercanía con quienes los rodean. No se preocupen por lo que no pueden resolver ahora.

Géminis

Se sentirán más lentos frente a tareas que antes resolvían con facilidad. Desde el domingo todo comenzará a fluir mejor. Piensen en lo que viene.

Cáncer

Tendrán seguridad en cada paso y en las decisiones que tomen. Una salida o encuentro con amigos puede renovarles el ánimo y hacerles muy bien.

Leo

Todo avanzará de manera estable y sin grandes conflictos. Hablen solo lo necesario para evitar discusiones o enojos que no valen la pena.

Horóscopo

Virgo

Jornada tranquila y positiva donde aquello que proyecten podrá concretarse de buena forma. No dejen pasar el día sin pensar en algo a futuro.

Libra

Finalmente llega un viernes mucho más activo y favorable para organizar un buen fin de semana. Tauro será clave para ayudarlos a ordenarse.

Escorpio

Habrá momentos incómodos con personas de su entorno y sentirán que cargan tareas innecesarias. Buscar apoyo en Tauro les dará más tranquilidad.

Sagitario

Día ideal para definir un tema laboral que vienen postergando desde hace tiempo. Será importante pensar bien antes de opinar o decidir.

Capricornio

Después de jornadas aceleradas, llega el viernes estable que tanto necesitaban. Será un buen momento para enfocarse en objetivos futuros.

Acuario

El futuro dependerá de la estabilidad y firmeza que demuestren hoy. Las acciones concretas valdrán mucho más que las palabras.

Piscis

Todo a su alrededor los ayudará a encarar asuntos personales pendientes. No se apuren, porque el día tendrá un ritmo lento pero favorable.

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