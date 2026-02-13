Horóscopo del viernes 13 de febrero de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Se sienten más exigentes consigo mismos y la Luna en Capricornio los deja algo cansados. Si aparece un mal humor pasajero, no le den corte: es algo momentáneo.

Tauro

Hoy logran planificar con claridad todo lo que desean concretar a futuro. No dejen pasar el día sin avanzar. Capricornio los acompaña con apoyo firme y concreto.

Géminis

Después de jornadas aceleradas, hoy se muestran más tranquilos y ordenados. Es un buen momento para pensar y organizar un fin de semana activo y disfrutable.

Cáncer

Hay tareas que conviene dejar encaminadas para la próxima semana. Hoy y mañana, deleguen lo que no les interesa demasiado. Pueden sentirse más agobiados de lo habitual.

Leo

La energía personal es alta, aunque algunas obligaciones resultan demasiado rutinarias para su gusto. Aun así, el día se presenta firme y productivo.

Virgo

Se abre una etapa propicia para proyectar a futuro con intensidad y confianza. El clima es estable y seguro. Confíen en ustedes y sigan adelante.

Libra

No es el mejor día para manejar dos opciones al mismo tiempo. Todo pide definición y firmeza, lo que puede traer un leve malhumor pasajero.

Escorpio

Capricornio los impulsa a retomar tareas que habían dejado de lado. Se sienten fuertes en lo emocional y decididos en lo práctico. Perseveren.

Signos del horóscopo. Foto: Freepik.

Sagitario

Viernes cargado de responsabilidades que dependen directamente de ustedes. Bajen la autoexigencia y el día fluye mejor. Avancen con calma.

Capricornio

Con la Luna en su signo, hoy y mañana todo se ordena a su favor. Buen momento para opinar, dialogar y vincularse con claridad. Arriba.

Acuario

Tienen demasiadas tareas en la cabeza y eso los empuja a resolver sin postergar. Cáncer necesita de su presencia y compromiso.

Piscis

La sensibilidad habitual queda en segundo plano por la cantidad de obligaciones. Día intenso que exige foco y energía personal.

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