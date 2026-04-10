Horóscopo del viernes 10 de abril de 2026, por Susana Garbuyo

Los astros marcan el ritmo de nuestro día a día y nos invitan a sintonizar con sus energías. Esta jornada trae influencias clave que pueden impactar en nuestras decisiones, emociones y vínculos. La astróloga Susana Garbuyo nos guía signo por signo para aprovechar al máximo las oportunidades y sortear posibles desafíos. ¿Será un día de avances, reflexión o cambios inesperados? Descubrí qué dice el horóscopo.

Aries

La semana cierra con exigencias inmediatas. Capricornio aporta orden, mientras Cáncer observa de cerca. Ustedes eligen con quién avanzar.

Tauro

Surgen cambios que vuelven más exigentes las tareas. Apelen a su paciencia para adaptarse y sostener el ritmo.

Géminis

El día se vuelve más estricto de lo previsto. Hay tareas que incomodan. Conviene enfocarse en el fin de semana.

Cáncer

La Luna en Capricornio y Marte en Aries aceleran el clima. Puede haber tensión. Bajar la ansiedad será clave.

Leo

Marte en Aries los impulsa, aunque el efecto se verá después. Hoy conviene proyectar sin complicarse. Prioricen lo simple.

Virgo

Jornada concreta para retomar temas del pasado. La racionalidad será su mejor herramienta. Avancen con criterio.

Libra

No es el mejor día para iniciar algo importante. Forzar procesos no suma. Proyecten un fin de semana con vínculos cercanos.

Horóscopo

Escorpio

Aries activa ideas a futuro que requieren su energía. Es buen momento para iniciar algo distinto. Den el paso.

Sagitario

El día alterna entre ansiedad e intensidad. Conviene no apresurarse al opinar. Tómense el tiempo necesario.

Capricornio

La Luna en su signo aporta firmeza. Es buen momento para encarar temas personales con enfoque claro.

Acuario

Antes de la Luna en su signo, ordenen ideas. Lo que proyecten hoy tomará fuerza el fin de semana.

Piscis

Predomina lo racional y la sensibilidad queda en segundo plano. Eviten discusiones, en especial con Aries y Capricornio.

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