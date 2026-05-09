Horóscopo del sábado 9 de mayo de 2026, por Susana Garbuyo

El universo nos envía señales constantemente, y hoy no es la excepción. Bajo la mirada de la astróloga Susana Garbuyo, exploramos las energías que guiarán nuestra jornada. Desde momentos de inspiración hasta desafíos inesperados, cada signo vivirá esta jornada de manera única. Consulta tu horóscopo y prepárate para lo que los astros tienen reservado para ti.

Aries

Tienen varias tareas que no admiten espera. El fin de semana se presenta activo y con obligaciones concretas. Organícense para rendir mejor.

Tauro

El carisma juega a favor y facilita avances importantes. Se muestran ordenados y enfocados en temas de peso. Es un buen momento para resolver.

Géminis

Capricornio los empuja a multiplicarse en distintos frentes. Esa exigencia bien canalizada les permite dejar todo pronto para la semana que viene.

Cáncer

No es el mejor fin de semana para priorizar lo familiar. La falta de organización y cierta ansiedad pueden complicar. Conviene esperar unos días.

Leo

Pueden aprovechar estos días para ordenar y concretar tareas pendientes. Eso les dará margen para encarar desafíos exigentes más adelante.

Virgo

Llega el orden que tanto necesitaban. El fin de semana se presta para resolver asuntos personales relevantes. Todo lo que impulsen hoy suma.

Libra

La vida social queda en segundo plano. Surgen temas personales que requieren atención y que pueden proyectarse a partir del lunes.

Escorpio

Se afianzan en seguridad y estabilidad. Las tareas que venían encaminando encuentran resolución clara. El balance es positivo.

Horóscopo

Sagitario

No hay margen para delegar. Les toca asumir responsabilidades y tomar decisiones importantes. La claridad será clave.

Capricornio

La Luna en su signo fortalece su presencia. Se sienten más escuchados y comprendidos. Es un momento propicio para proponer e impulsar ideas.

Acuario

Aunque intenten avanzar con algo importante, la concreción llegará recién el lunes. Eviten tensiones y deleguen lo que no deseen asumir.

Piscis

Dejan de lado la sensibilidad y se enfocan en lo concreto. Se muestran firmes y decididos a que todo tenga resultados reales.

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