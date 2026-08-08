Horóscopo del sábado 8 de agosto de 2026, por Susana Garbuyo

Los movimientos astrales traen energía renovada y oportunidades para cada signo del zodíaco. La astróloga Susana Garbuyo analiza la influencia de los astros y cómo impactarán en el amor, el trabajo y las relaciones. ¿Es un buen momento para tomar decisiones? ¿Hay que actuar o esperar? Descubrí qué te depara el horóscopo y cómo aprovechar al máximo esta jornada.

Aries

Se muestran muy activos y ansiosos por resolver asuntos de personas de su entorno. Bajen un poco el ritmo y verán que todo fluye con mayor facilidad. No se apuren.

Tauro

El sábado llega con reuniones sociales que fueron organizando durante la semana. Géminis les dará una mirada valiosa para tomar una decisión importante.

Géminis

La Luna continúa en su signo y los convierte en protagonistas de cuanto sucede a su alrededor. Sus ideas serán escuchadas y comprendidas. Aprovechen la jornada.

Cáncer

Hay muchas tareas por atender y hoy no será sencillo mantener el orden que desean. Regálense un momento para reencontrarse con amigos a quienes hace tiempo no ven.

Leo

Libra les aporta buenas orientaciones en el plano personal y les da la energía necesaria para expresarse con seguridad. Hablen con claridad; encontrarán buena respuesta.

Virgo

Todo avanza de forma práctica y con entusiasmo. Sin embargo, recuerden que Géminis necesita mantener una conversación pendiente con ustedes. No la posterguen.

Horóscopo

Libra

Es un sábado ideal para resolver asuntos personales que vienen dejando para después. Con la Luna en Géminis tendrán dos caminos posibles. Elijan con confianza.

Escorpio

No será la jornada más favorable para el romance. Pueden mostrarse más distantes o superficiales de lo habitual. Atiendan lo imprescindible y eviten complicaciones.

Sagitario

La Luna en Géminis desde ayer puede llevarlos a discutir por asuntos menores. Concéntrense en lo que disfrutan y eviten opinar si no es realmente necesario.

Capricornio

Están a un paso de resolver un tema que desean cerrar desde hace tiempo. No sigan postergando esa decisión. Confíen en lo que ya saben.

Acuario

Géminis finalmente les dará la razón y Libra ayudará a destrabar una situación que los preocupaba. Será un día muy favorable para salir, encontrarse con gente y disfrutar.

Piscis

Las obligaciones pueden resultar más pesadas de lo habitual y afectar su ánimo. Si pueden, esperen a mañana para expresar su opinión y eviten decisiones impulsivas.

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